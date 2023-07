Viih Tube e Eliezer fazem festa da 'Barbie' em mêsversário da filha

Viih Tube e Eliezer, casal de ex-BBB mais em alta no momento, comemoraram mais um mês de vida da filha. Com uma super comemoração realizada neste domingo, 9, Lua di Felice completou três meses com uma festa no tema da Barbie.

Vestidos de Barbie e Ken, Viih Tube e Eliezer compartilharam os detalhes do mêsversário da filha, que contou com decoração em tons de rosa, lembrancinhas em formatos de bolsas e botas da Barbie e brinquedos da boneca mais famosa do mundo.

Com convidados todos vestindo roupas cor-de-rosa, a festa também contou com um painel no formato da Casa dos Sonhos da Barbie, além de uma caixa em tamanho real que animou os presentes na festa de três meses de idade de Lua di Felice.

“Nossa mini Barbie. 3 meses! Se a Barbie e o Ken tivessem uma filhinha.”, escreveu Viih Tube, no vídeo da festa publicado na noite deste domingo, 9, em seu Instagram.

A influencer e ex-BBB aproveitou para questionar seus seguidores sobre o tema da próxima festa da filha: “Qual será o próximo?”. No vídeo compartilhado pelo casal, Viih Tube e Eliezer dublam “Sou a Barbie Girl”, música de Kelly Key, lançada em 2005.



Barbie nos Cinemas

"Barbie" é estrelado pela atriz Margot Robbie ("Eu, Tonya") no papel principal, além de Ryan Gosling ("La La Land") como o namorado da protagonista, Ken. A direção é de Greta Gerwig (de "Lady Bird" e "Adoráveis Mulheres"), que coescreveu o roteiro com Noah Baumbach ("História de um Casamento").

O elenco conta, ainda, com nomes como America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Issa Rae, Will Ferrell, Simu Liu, Dua Lipa e Helen Mirren. O longa-metragem estreia dia 20 de julho.

