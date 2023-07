Kim Kardashian está namorando ex-marido de Gisele Bundchen, diz site

A empresária Kim Kardashian está vivendo um romance com Tom Brady, astro do futebol americano. De acordo com o site The Daily Mail, a socialite e o ex-marido de Gisele Bundchen estão “se conhecendo melhor”.

Solteira desde agosto de 2022, o último relacionamento de Kim Kardashian foi com o humorista Pete Davidson, com quem passou cerca de nove meses. Os boatos do possível relacionamento entre a celebridade estadunidense e o pai dos filhos da modelo brasileira começaram no início deste ano.

Segundo o jornal britânico, a aproximação entre os dois iniciou após Kim buscar uma casa para as férias próximo à residência do jogador de futebol americano. Na segunda-feira, 3, o casal foi visto curtindo uma festa em “clima de romance” no litoral de Nova York.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM Kim Kardashian quer casar novamente: "Na quarta vez dá certo"

“Kim e Tom estavam flertando muito um com o outro na festa do Michael Rubin [milionário dos EUA]. Eles foram vistos juntos na praia durante o dia e dançando durante a noite”, relatou uma fonte ao Daily Mail.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui