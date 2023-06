Rihanna, Beyoncé e Anitta assistem a desfile da Louis Vuitton em Paris

A temporada de desfiles masculinos primavera-verão 2024 de Paris começou nesta terça-feira, 20. O Evento foi marcado pela estreia do músico Pharrell Williams como diretor artístico da Louis Vuitton. Além da estrela da campanha da coleção, Rihanna que estava ao lado do marido, A$AP Rocky, várias celebridades compareceram ao desfile.

Beyoncé, Jay Z, e a atriz Zendaya ficaram na primeira fileira do evento. Maluma, Willow e Jaden Smith, Lewis Hamilton e Kim Kardashian também estiveram no evento da grife.

Beyoncé, Jay-Z, Zendaya e Bernard Arnault no desfile da coleção masculina de primavera Louis Vuitton 2024 em Paris, França. pic.twitter.com/M8krUxvLGo

Anitta também deu uma "paradinha" para conferir a coleção. De férias na Europa, a Girl From Rio fez questão de usar um look bem "Brasilcore", vestindo um biquíni amarelo da Louis Vuitton. O brasileiro L7nnon também compareceu ao desfile da coleção.

"A cantora de 'Girl From Rio' conquistou uma reputação por suas escolhas audaciosas de vestuário desde que alcançou o estrelato global."



— FootWear News em nova matéria elogiando Anitta no desfile da marca Louis Vuitton pic.twitter.com/1RmUkDWJ0e — MundoAnitter. (Fan Account) (@mundoanitter) June 21, 2023

O novo diretor artístico da Louis Vuitton

Pharrell Williams, dono de hits como "Happy" e "Get Lucky", escolheu as margens do rio Sena para o primeiro desfile da marca sob sua direção. O local fica próximo de pontos turísticos como o museu do Louvre e a catedral de Notre Dame.

O cantor assumiu a diretoria artística da Louis Vuitton em fevereiro deste ano, após a morte de Virgil Abloh ,em 2021. Pharrell já tem experiência no mundo da moda, sendo o fundador da marca Billionaire Boys Club, criada em 2003.



