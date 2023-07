Fafá de Belém proíbe neta de dançar funk e critica ritmo

A cantora Fafá de Belém proibiu a neta de sete anos de dançar funk. A cantora, de 66 anos, disse ter flagrado uma de suas netas, Laura, dançando o ritmo e não hesitou em alertar a menina.

"Um dia desses a minha neta estava dançando lá em casa, eu falei: 'não, isso não é legal. Você tem 7 anos, Laura. Você não sabe que sinais está mandando com seu corpo'. Ela falou: 'por que vovó?' Falei: 'porque sim, tem gente muito ruim no mundo e às vezes você nem sabe, mas está mandando um sinal, algum maluco é capaz de captar da forma errada, e você vai sofrer muito minha filha'", disse em entrevista ao "Vênus Podcast" nesta terça-feira, 4.

Leia também | Claudia Raia se desculpa por fala no Mais Você: ‘Estamos aprendendo'

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Referência no carimbó, a artista afirma que o funk trata o público feminino como “objeto” e alimenta uma narrativa machista.

"Agora vou criar polêmica. Algumas coisas machistas do funk, para as nossas meninas, as nossas crianças, achando que empoderamento é estar à disposição do macho. Isso é (estar) a serviço do machismo mais sórdido, da grosseria, a mulher como objeto. Isso me incomoda muito algumas coisas que ouço por acaso, que vejo na minha rede", declarou.

Leia também | Larissa Manoela fala da relação com os pais: ‘Tenho uma nova família’

Fafá ainda disse que as palavras utilizadas nas letras do funk são “chulas” e defendeu a inocência do público infantil como argumento para a fala.

"Os termos são chulos para falar a uma criança novinha. O que é isso? A criança é inocente, não sabe o poder que o corpo dela tem", concluiu.



Leia Mais Larissa Manoela fala da relação com os pais: ‘Tenho uma nova família’

Ex-BBB Key Alves e jogador Vini Jr. estão ‘se conhecendo melhor’

Vitória Strada e Marcella Rica terminam noivado com post no Instagram

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui