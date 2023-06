Champions League: Anitta faz show na final e homenageia Vini Jr

A cantora Anitta se apresentou neste sábado, 10, na final do maior torneio de futebol de clubes da Europa, a Liga dos Campeões. Com menos de três minutos de show, a carioca mostrou o gingado do funk para os espectadores de cerca de 240 países. O show aconteceu antes do início da partida entre Manchester City e Inter de Milão.

Anitta é a primeira brasileira a se apresentar na história do evento. Ao lado do nigeriano Burna Boy, a artista subiu ao palco do estádio Atatürk Olympic Stadium, em Istambul, Turquia, e cantou "Funk Rave", música inédita que será lançada no dia 22 de junho.

Um dos atuais sucessos da cantora, o hit em espanhol “Envolver”, também esteve presente no show.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Anitta na Champions League: Homenagem a Vini Jr

O look da cantora ainda levava o nome do jogador Vini Jr, do Real Madrid, vítima de racismo durante uma partida de futebol na Espanha. O atleta compartilhou uma foto da cantora com a camisa com seu nome e disse “Você é f*da”.

Sobre o assunto Vinicius Junior: números e análises do negro que enfrenta o racismo espanhol

Caso Vini Jr: jornalistas do O POVO analisam cenário do racismo no futebol

Em publicação nas redes sociais, a cantora agradeceu ao evento: “Não consigo descrever a emoção de atuar no Champions League esta noite. Gratidão sempre!”, escreveu Anitta na publicação acompanhada de registros da apresentação.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui