Titi Müller posta foto com namorada e se declara: 'Amor é amor'

A apresentadora Titi Müller revelou nas redes sociais seu novo namoro com a relações públicas Lívia Lobato

A apresentadora Titi Müller utilizou suas redes sociais para revelar aos seguidores seu novo namoro. Agora, ela está em um relacionamento com Lívia Lobato, relações públicas de uma agência de inteligência cultural. Em uma das postagens, as duas aparecem se beijando, e Müller pontuou na legenda: “Love is Love” (“Amor é amor”, em português).

Titi e Lívia se conhecem há dez anos, como disse a apresentadora em entrevista ao Gshow. Ela também pontuou que sua namorada costuma ser discreta: “Ela é bem low profile. Pensamos 200 vezes antes de postar uma foto juntas”. A assessoria de Titi Müller também disse ao portal que as duas estão juntas há três meses.

Em um story, ela disse: “A minha gata é muito gata”. Diante da repercussão nas redes sociais após o anúncio, a apresentadora brincou em seu perfil no Twitter: “Gente, eu sempre falei que sou 50% sapatão, qual o espanto?”. Nos comentários, muitos usuários celebraram a união e a nova fase de Müller. “Parabéns, Titi! Você é maravilhosa, felicidades!”, respondeu um perfil.

O novo momento chega após o turbulento período no qual passou com o músico Tomás Bertoni, seu ex-marido. Em março, ela alegou estar impedida de falar sobre ele e sua família nas redes sociais. No processo de divórcio ocorrido em 2021, o músico assumiu que violentou de forma física, verbal e psicológica Titi, até mesmo quando estava grávida. A liminar foi derrubada em abril.



