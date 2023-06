Festival Piauí Pop reúne Marina Sena, Paralamas, Edu Falaschi e outros

Depois de 14 anos de hiato, o festival Piauí Pop voltará a ser realizado. A nova edição será sediada no estádio Albertão, em Teresina (PI), entre 4 e 8 de julho. A programação terá shows musicais de artistas como Criolo, Marina Sena, Paralamas do Sucesso, Biquíni Cavadão, Natiruts e Filipe Ret, bem como palestras sobre sustentabilidade, inovação e música.

Os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 85 no site Sympla. Todos podem comprar a meia-entrada social, modalidade de ingresso com desconto no preço de inteira mediante doação de 2kg de alimentos não-perecíveis nos dias do Piauí Pop.

O festival de música, arte e cultura terá atrações regionais e nacionais espalhadas por três palcos. Como destaques dos convidados de reconhecimento nacional estão Poesia Acústica (dia 4), Planta & Raiz (dia 5), Raimundos (dia 6), Paralamas do Sucesso, Biquini Cavadão e Natiruts (dia 7), Marina Sena, Criolo, Negra Li, Filipe Ret e Detonautas (dia 8).

O Piauí Pop terá também diferentes ativações, como roda gigante, bag jump (colchão de ar gigante para saltos) e sky bar (um bar em grande altura). A programação também inclui o Festival Tem Futuro, com palestras, discussões e rodas de conversa em torno do tema “Os Desafios e o Impacto da Indústria Criativa na Nova Economia”.

Serão 15 horas de imersão e compartilhamento de experiências na Arena Tem Futuro, localizada na Federação das Indústrias do Estado do Piauí (Fiep). Entre os palestrantes estão Rafael Bittencourt (Angra), Bruno Gouveia (Biquíni), Michelle Schneider e Ligia Zotini.

Piauí Pop 2023

Quando : terça-feira, 4, a sábado, 8, a partir das 17 horas



: terça-feira, 4, a sábado, 8, a partir das 17 horas Onde : Estádio Albertão (Av. Industrial Gil Martins - Redenção, Teresina - PI)



: Estádio Albertão (Av. Industrial Gil Martins - Redenção, Teresina - PI) Quanto : a partir de R$ 85 (vendas no site Sympla)



: a partir de R$ 85 (vendas no site Sympla) Mais informações: piauipop.com.br

piauipop.com.br Instagram: @piauipop

Programação dos shows

terça-feira, 4 (palco Marcus Peixoto)

18 horas - Yuri

19 horas - Navegantes

20h10min - Dope, Quilombo e Loucobeats

21h20min - Poesia Acústica

0h10min - Calmô

quarta-feira, 5 (palco Marcus Peixoto)

18 horas - Banda Acesso

19 horas - Casa Barro, Afrosamurai, Yris e Grupo Ijexá

20h10min - Cabesativa

21h20min - Planta & Raiz

23 horas - Cochá

quinta-feira, 6 (palco Marcus Peixoto)

18 horas - Amigos do Vigia

19 horas - Stouradas, O Transtorno

20 horas - Roque Moreira

21h20min - Raimundos

23 horas - Narguilê Hidromecânico

sexta-feira, 7

18 horas - Banheiro de Rodoviária (palco Marcus Peixoto)

19 horas - Edu Falaschi + Orquestra Sinfônica de Teresina (palco Assis Davis)

20h10min - Radiofônicos (palco Marcus Peixoto)

20h20min - Paulo Ricardo (palco Torquato Neto)

21h30min - Narcoliricista (palco Marcus Peixoto)

21h40min - Paralamas do Sucesso (palco Assis Davis)

22h50min - Cojobas (palco Marcus Peixoto)

23 horas - Natiruts (palco Torquato Neto)

0h10min - Stouradas convida Enme (palco Marcus Peixoto)

0h20min - Biquíni Cavadão (palco Assis Davis)

1h40min - Sandra Sá + Sérgio Loroza + Luciana Melo (palco Torquato Neto)

3 horas - Xamã (palco Assis Davis)

sábado, 8

18 horas - Math Gabe (palco Marcus Peixoto)

19 horas - Froid & Cynthia (palco Assis Davis)

19h10min - Danilo Rudah (palco Marcus Peixoto)

20h20min - Felinho (palco Marcus Peixoto)

20h20min - Negra Li (palco Torquato Neto)

21h30min - Validuaté (palco Marcus Peixoto)

21h40min - Marina Sena (palco Assis Davis)

23 horas - Criolo (palco Torquato Neto)

23h10min - Original Flip (palco Marcus Peixoto)

0h20min - Detonautas (palco Assis Davis)

0h30min - Filipe Ret (palco Marcus Peixoto)

1h40min - Marcelo Falcão (palco Torquato Neto)

3 horas - Sidoka (palco Assis Davis)

