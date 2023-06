Anitta e Juliette juntas? Funkeira comenta boatos de namoro

Na última semana, as interações entre as cantoras Anitta e Juliette chamaram a atenção dos fãs das artistas. A funkeira e a vencedora do Big Brother Brasil 2021 (BBB 21) curtiram as férias pela Europa juntamente com Jade Picon, Marina Senna e outras celebridades.

Nas redes sociais, alguns internautas comentaram sobre a aproximação entre as artistas e suspeitaram sobre um possível relacionamento entre as duas. Levando com bom humor, Anitta comentou em seu perfil no Twitter sobre os boatos de namoro com Juliette.

“E eu que acabei de descobrir que existe uma ‘fic’ no Twitter de que eu e Juliette estamos namorando”, iniciou a cantora, que lançou na sexta-feira, 23, seu mais novo single “Funk Rave”.

Na temporada de férias, Anitta teve um breve affair com o ator italiano Simone Susinna, e afirmou que, tanto ela como Juliette, continuam solteiras: “A gente é irmã. E solteiras! Eu, hein”.

