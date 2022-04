Priscilla Alcantara: quem é a cantora que vai do gospel ao pop?

Priscilla Alcantara, de 25 anos de idade, é uma cantora, compositora, multi-instrumentista, apresentadora, dubladora, escritora e atriz brasileira, que ganhou notoriedade ao assumir o comando do programa infantil 'Bom Dia & Cia.', no SBT, entre os anos de 2005 e 2013. Mesmo após se despedir das telas, Priscilla seguiu carreira artística. Em 2006, investiu no mundo da música, e desde então, vem se destacando como cantora solo, colecionado singles e prêmios.

Priscilla Alcantara: carreira na TV

Priscilla Alcantara Silva Fonseca nasceu em Itapecerica da Serra, São Paulo, em 19 de junho de 1996. Talentosa desde cedo, a artista teve seu primeiro contato com a televisão ainda durante a infância, aos 9 anos, quando participou do programa "Código da Fama", apresentado por Celso Portiolli. Na competição musical, Priscilla se destacou e se classificou para representar o Brasil no "Código da Fama Internacional", disputado no México, onde recebeu o prêmio de 4° lugar.

A desenvoltura de Priscilla chamou atenção de Silvio Santos, que a convidou para assumir o comando do programa "Bom Dia & Cia" no SBT, ao lado de Yudi Tamashiro. A dupla fez sucesso na programação infantil matinal que foi ao ar de 2005 a 2013. Dentro deste período, a apresentadora assumiu outras atrações, como o "Carrossel Animado", o "Domingo Animado", "Cantando no SBT", "Dia no Parque" e "Sessão Premiada".

Ainda na emissora, Priscilla deu voz a duas canções da novela "Carrosel". A interpretação da cantora fez as músicas "Carro-céu" e "Ciranda da Bailarina" se tornarem hit entre o público infantil da época. Paralelamente, Priscilla gravou uma série de discos como "O Início", em 2008 e "Meu Sonho de Criança", em 2010. Apesar dos longos anos de trabalho prestado ao SBT, Priscilla decidiu encerrar seu contrato em 2013, para que pudesse investir na carreira musical de forma integral.

Priscilla Alcantara: de apresentadora de TV a cantora gospel

Priscilla Alcântara iniciou sua carreira como cantora solo no mundo gospel em 2014. Neste mesmo ano, lançou a música "Espírito Santo", um marco para sua carreira, que lhe rendeu mais de 20 milhões de visualizações no YouTube e foi vencedora do prêmio Troféu de Ouro como "Melhor Música Gospel do Ano".

Em meio ao sucesso meteórico, em 2015, Priscilla fez sua primeira música em inglês, o "I've Been Waiting", e realizou participações em músicas de Geyson Mor, DJ PV e Daniela Araújo. Ainda no mesmo ano, gravou seu primeiro disco, o "Até Sermos Um". As faixas eram inteiramente autorais e falavam sobre graça e intimidade com Deus.

Em 2017, Priscilla iniciou uma nova fase, com referências de electropop e características poéticas. Os singles “Tanto Faz” e “Liberdade”, ambos escritos pela cantora, tiveram um alcance surpreendente. Além dos simpatizantes pelo gospel, as músicas alcançaram veículos midiáticos considerados seculares, sendo reproduzidos na programação do TVZ e Multishow.

Seguindo o mesmo estilo, em 2018, o clipe "Me Refez" foi lançado, e surpreendeu por inovar nos efeitos especiais em cenas que a cantora voa conforme o desenvolver da música através de um número circense. A canção fez com que Priscilla se tornasse a primeira cantora brasileira cristã a adentrar o Top 200 global do Spotify. Em 2018, Priscilla lançou o álbum "Gente".

Priscilla Alcantara: do gospel ao pop

Apesar de ter seu nome vinculado ao cenário gospel, em 2021, Priscilla decidiu mudar de gênero, passando a criar um novo projeto, dessa vez, no pop. Após a decisão, a cantora foi convidada para participar do The Masked Singer Brasil, programa sucesso de audiência na rede Globo. Fantasiada de unicórnio, Priscilla encantou ao júri com sua voz e conquistou a vitória no reality musical, que marcou sua transição de ares.

A mudança de Priscilla levantou críticas do setor evangélico, mas lhe rendeu um novo álbum, o "Você Aprendeu a Amar?", que bateu 10 milhões de reproduções de suas faixas em menos de um mês no Spotify. O clipe da primeira música de trabalho, "Você É um Perigo", ultrapassou os 3 milhões de visualizações no YouTube, ficando entre os cinco mais vistos na plataforma de vídeos na estreia.

Priscilla Alcantara: show no Lollapalooza e Rock in Rio

O ano de 2022 reserva shows memoráveis de Priscilla Alcantara. Pela primeira vez, a artista foi convidada para subir ao palco do Lollapalooza ao lado de Gloria Groove, onde deu voz a canção "Sobrevivi". Mas esse não é o único festival em que a cantora se apresentará neste ano.

Em 24 de março, Priscilla anunciou por meio de suas redes sociais que foi convidada para se apresentar no Rock in Rio 2022, no palco do Supernova, dia 11 de setembro. "Quem ta comigo sabe que esse sempre oi um grande sonho. é isso. Eu vou cantar no Rock in Rio", escreveu a cantora em um post no Instagram, onde acumula mais de 6 milhões de seguidores.

