"Nhew": Conheça Junior Caldeirão, famoso por bordões na internet

Certamente você já ouviu, durante a rolagem de vídeos nas redes sociais, algumas expressões como "nhew", "Barbie Grew", "tudo biene" e “Freeza, porque você matou o Kuririm?”. Com um sorriso inconfundível e bordões que estão na boca dos adolescentes, o influencer Junior Caldeirão, de 24 anos, viu sua vida mudar ao gravar vídeos de humor para as redes sociais.

Seu nome verdadeiro é Antônio Pereira Machado. Ele é natural de Feira de Santana, na Bahia, onde mora. A ideia de usar “Junior Caldeirão” veio de um outro vídeo que fez muito sucesso na internet em 2018, da travesti Natasha Caldeirão, após uma pegadinha publicada nas redes sociais.

Sobre o assunto O artista brasileiro que cria rostos para figuras históricas e personagens de ficção

Coveiro de Sergipe faz sucesso nas redes mostrando rotina no cemitério: "Tinha medo de defunto"

Myro: robô pintor de paredes é lançado no Brasil; conheça

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A princípio meu nome artístico ia ser Junior Pereira, porém eu tirei e coloquei o caldeirão em homenagem a ela. É meu meme favorito e por isso eu não queria que fosse esquecido. Então, fiz essa homenagem.”

[Ouça áudio]

Your browser does not support the audio element.

Em entrevista ao O POVO, o jovem disse que a ideia de gravar vídeos surgiu no começo da pandemia de Covid-19. Com tempo livre devido às restrições sanitárias, ele resolveu publicar os conteúdos no Facebook, contudo, não tinha muitas visualizações.

O influencer fala que na época, seus vídeos não tinham um bom engajamento e eles chegavam a mais ou menos 100 curtidas. Mesmo assim, se sentia “a famosa” da sua região. Então veio a ideia de migrar para o TikTok, rede social de vídeos curtos que se popularizou no Brasil.

Após seus vídeos começarem a viralizar no TikTok, Junior Caldeirão decidiu colocar seu conteúdo também no Instagram. O sucesso foi tão grande que, de acordo com o influencer, ele conseguiu 3 milhões de seguidores em apenas 3 meses no aplicativo vizinho. E os números comprovam o sucesso obtido pelo baiano: são mais de 7,6 milhões de seguidores no TikTok e 4 milhões no Instagram.

“Eu notei que meu conteúdo realmente começou a fazer sucesso quando um vídeo meu bateu sete milhões de visualizações e os outros começaram a viralizar também. Então eu percebi que realmente as pessoas gostavam de mim e de me ver. Sempre quis isso: criar um público que gosta de mim, que gosta da minha vida, que gosta do meu conteúdo vai estar ali comigo.”

Os bordões

Uma marca conhecida do baiano são os bordões e expressões ditas por ele. Elas surgem de forma espontânea e são repetidas por seus seguidores. Ele contou em entrevista que o “nhew” veio do jogo de celular Pou, um animal de estimação virtual.

Quando é oferecido alimento que o Pou não gosta, ele usa uma expressão parecida com o que Junior Caldeirão faz em seus vídeos. Já “Tudo bien”, ele conta que tem a mania de mesclar inglês, espanhol e português para criar seu próprio idioma. E Barbie Girl surgiu da mesma forma.

[Ouça áudio]

Your browser does not support the audio element.

Família

“Mainha é tudo para mim”, diz o jovem. Ela é a sua primeira fã. Junior conta que mesmo no começo, quando ainda não era conhecido, ela o apoiou e incentivou. Após ser deixado por sua mãe biológica, a "mainha'', que é irmã de seu pai, o adotou. “Sem ela, acho que eu não seria ninguém", contou.

“Graças a Deus minha família todos me apoiam. Quem me dá total apoio é minha mãe, meus primos e minhas primas que amam, são meus fãs e todo mundo lá em casa é meu fã, todo mundo lá em casa me assiste, gosta dos meus vídeos, e pra mim isso é muito gratificante.”

O influencer conta que sempre teve o sonho de trabalhar com a internet, mas não pensava em gravar vídeo de humor. Porém, seus amigos sempre falaram que ele era engraçado e espontâneo. Então ele decidiu que ia gravar o seu cotidiano. Contudo, o jovem não imaginava que iria fazer tanto sucesso com isso.

Sobre ficar famoso, ele conta que já é reconhecido na rua e recebe muito o carinho dos fãs, que o param para tirar fotos e falar com ele. “Eu amo o carinho que os meus fãs tem comigo, amo tirar foto com eles”, conta.

Após ter a vida financeira mudada por causa das redes sociais, o jovem disse que antes, chegou ao ponto de não ter o que comer em casa, em certos momentos. Com o dinheiro obtido através das redes sociais, ele conseguiu comprar uma casa nova para a família, onde mora atualmente.

[Ouça áudio]

Your browser does not support the audio element.

“Se você tem um sonho, apenas persista. Porque se eu consegui, você consegue. Por mais que demore, uma hora vai dar certo. Então jamais desista dos seus sonhos”, conclui.

@juniorcaldeiraoo Like pra mostrar dentro da minha mansão

Tags