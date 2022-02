Conheça a história por trás de "Paulinha", famosa música da Calcinha Preta

Paulinha Abelha, que faleceu nesta quarta-feira, 23, após ser internada por problemas renais, tem uma música em sua homenagem e que leva seu nome: “Paulinha”. A canção da banda Calcinha Preta é uma das mais populares entre os ouvintes e fãs.

A composição é, na verdade, inspirada em “Without You”, da Mariah Carey. Na letra da cantora de “When You Believe” e “All I Want For Christmas Is You”, a artista fala sobre a dor de viver sem alguém.

“Não, eu não posso esquecer o amanhã/ Quando penso em toda a minha tristeza/ Quando eu tinha você lá, mas então eu deixei você ir/ E agora é justo que eu deixe você saber/ O que você deveria saber/ eu não posso viver/ Se viver é sem você/ eu não posso viver/ eu não posso dar mais”, cantou a estadunidense em uma de suas produções de maior repercussão.

E, aqui no Brasil, a produção foi adaptada por Calcinha Preta, que fez uma referência à vocalista Paulinha Abelha. Na versão brasileira, a temática é semelhante: aborda o sofrimento de uma pessoa apaixonada pela cantora.

“Não há quem te ame tanto/ Envolvido em seus encantos/ Não há jeito de não ter o seu amor/ Agora soube que você já se casou/ Por que casou?/ Se te vejo, rezo, choro/ E ao segurança imploro/ É linda e é mais linda lá no show/ Agora soube que você já se casou/ Por que casou?”, entoa.

A letra finaliza com questionamentos à artista: “Paulinha, me diz o que é que eu faço?/ Paulinha, te amo, amor/ Paulinha, me diz o que é que eu faço?/ Paulinha, por que se casou?”.

“Paulinha” foi lançada em 2008 no álbum “Calcinha Preta: Volume 18”. O disco também tem outras produções famosas, como “Como Vou Deixar Você”, “Ficar Por Ficar’, “Garotas Não Choram” e “Fica Comigo”.



