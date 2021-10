Após vencer The Masked Singer, Priscilla Alcantara lança novo disco

Vencedora do "The Masked Singer Brasil", Priscilla Alcântara foi apontada como a personagem "Unicórnio" desde o início do programa global. Nas redes sociais, a voz melódica da artista foi reconhecida e celebrada, levando-a ao posto de favorita. Após o programa, a artista não demorou para dar seus próximos passos na música: o novo álbum, "Você Aprendeu a Amar?", estreia meia-noite, de quinta para sexta (22/10).

Priscilla Alcantara Silva Fonseca iniciou no meio artístico através da música, participando do "Código Fama" apresentado por Celso Portiolli em 2005. Mas foi na TV que ficou conhecida em todo o País, ao apresentar o "Bom Dia & Cia" no SBT, também em 2005.

Anos depois, quando ainda era apresentadora, voltou à música e lançou seu primeiro CD, "O Início", destinado ao público infantil. Conciliando a carreira na TV com a carreira musical, chegou a lançar outras canções nos anos seguintes, mas foi após sua saída do SBT, em 2013, que passou a se dedicar exclusivamente ao canto.

O primeiro sucesso da cantora foi "Espírito Santo", marcando o início de sua carreira na música gospel, onde permaneceu por muitos anos. "Girassol", parceria com Whindersson Nunes, "Liberdade" e "Me Refez" são algumas das canções que fizeram sucesso e hoje acumulam milhões de visualizações.

Em 2021, Priscilla decidiu lançar uma música fora do estilo gospel, a faixa "Tem Dias". Chegou a ser criticada por alguns religiosos, mas a artista comentou, em entrevistas, que não se importava com os comentários ruins. “Uma coisa óbvia é que continuo sendo cristã, independentemente do gênero que canto. Nada disso interfere na minha fé. Então provavelmente eu sempre serei a ‘crente do pop‘”, afirmou no período.

Ainda em 2021, Priscilla foi a campeã do The Masked Singer Brasil. A voz marcante da cantora levantou suspeitas de que era ela desde o primeiro dia, apesar de ninguém ter a certeza, já que na dinâmica do reality era necessário usar máscaras para que ninguém soubesse a verdadeira identidade dos artistas. No programa, Priscilla cantou "Shallow", "Quando a Chuva Passar", "Girl From Rio" e "Lua de Cristal", além de outros sucessos.

Na mesma semana em que venceu o reality musical, Priscilla anunciou o lançamento do novo álbum "Você Aprendeu a Amar?", mostrando a artista cada vez mais inserida no pop nacional. São dez faixas, incluindo parcerias com Emicida, Projota e Lucas Silveira. O primeiro clipe da nova era também tem data marcada. "Você é um Perigo" será liberado nesta sexta, a partir das 11h, no YouTube da cantora.

