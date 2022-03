Bom Dia & Cia deixa programação do SBT após acusações de trapaça

O programa Bom Dia & Cia, que está no ar há 28 anos, deixa a programação do SBT. A situação acontece depois de Silvia Abravanel sofrer acusações de trapaça em jogo

O programa Bom Dia & Cia deixa a programação do SBT a partir da próxima segunda-feira, 4 de abril. O conteúdo estava no ar há 28 anos ininterruptos. No horário das 13 horas, séries serão exibidas.

A situação acontece depois de a apresentadora Silvia Abravanel ser acusada de manipular a roleta e interferir no resultado do prêmio de uma criança.

Em uma ligação com um garoto, ela perguntou o que o menino gostaria de ganhar. Ele respondeu que queria os brinquedos do Luccas Neto, apesar desses objetos não estarem entre os prêmios do jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A criança pedindo algo do Lucas Neto pra Silvia Abravanel. #BomDiaECia pic.twitter.com/D4Tn9RBuYi — Diário (@diariodenovelas) March 30, 2022

Mas a ligação caiu. Mesmo assim, Silvia rodou a roleta e usou as mãos para diminuir a velocidade e interromper o giro. A seta parou na premiação de R$400.

Telespectadores foram às redes sociais falar que a criança poderia ter ganhado mais dinheiro ou outros objetos mais caros caso Silvia Abravanel não tivesse feito com que a roleta parasse.

No jogo de sorte, há outras premiações em dinheiro que vão até R$900. Também há a possibilidade dos espectadores ganharem um notebook, tablet ou videogame.

O SBT, entretanto, não divulgou se o fim da exibição do Bom Dia & Cia tem relação com as acusações que a apresentadora enfrentou.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Felipe Neto fala sobre exigências para flertar: "repulsa pelo presidente"

BBB 22: Globo planeja colocar artista Linn da Quebrada em seu elenco fixo

Jojo Todynho planeja ter filho até o fim do ano: "pretendo engravidar"

Tags