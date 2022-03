Batman: Zoe Kravitz confirma que Mulher-Gato é bissexual no novo filme

Nos quadrinhos, Selina Kyle é a Mulher-Gato, uma ladra de Gotham City que cruza caminhos com Batman em diversas ocasiões. A norte-americana Zoë Kravitz, atriz que interpreta a personagem no novo filme do Batman, afirmou que a Mulher-Gato é LGBTQIA+ nos cinemas. A bissexualidade de Selina, que agora ganha as telas, já estava presente nas HQs.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista ao site Pedestrian.TV, Kravitz destaca que a relação da Mulher-Gato com a personagem Anika já foi romântica. Em uma cena do longa dirigido por Matt Reeves, Selina entra em seu apartamento e procura por Anika, se referindo a ela como "baby". "Eu definitivamente interpretei isso como uma alusão à bissexualidade dela. Elas duas tiveram um relacionamento romântico no passado. E eu concordo que já tinha passado da hora desse aspecto da personagem ser explorado", destaca a intérprete.

Sobre o assunto Filme "Batgirl" deve ser lançado no fim de 2022 no HBO Max, diz produtor

Batman: saiba onde assistir aos filmes do super-herói da DC nos streamings

Batman: conheça linha do tempo do super-herói nos cinemas



Matt Reeves acrescentou: "Ela tem uma intimidade com essa personagem que é tremenda. Ela se importa muito profundamente com Anika, então é mais do que uma coisa sexual. Nós queríamos criar um relacionamento muito íntimo entre elas. E o meu filme é muito verdadeiro ao personagem de Selina Kyle (dos quadrinhos)".



"The Batman" estreia nesta quinta-feira, 3 de março, nos cinemas brasileiros.

Tags