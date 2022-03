Elza Soares lembra relação com Garrincha em documentário da Globoplay

Série documental "Elza e Mané - Amor em Linhas Tortas", dirigida por Caroline Zilberman, estreia nesta sexta-feira, 4, no Globoplay

Elza Soares (1930 - 2022) e Garrincha (1933 - 1983) mantiveram um relacionamento conturbado que foi alvo de críticas da mídia e da população brasileira. A cantora começou a se relacionar com o jogador de futebol quando ele ainda era casado e, por isso, foi criticada. Depois que os dois se casaram, a relação foi marcada pela violência doméstica e pelo alcoolismo do atleta. Mesmo décadas depois da morte do jogador por causa de cirrose hepática, a artista nunca mais se casou.

Uma nova série documental, disponível a partir desta sexta-feira, 4 de março, no Globoplay, se propõe a destrinchar a relação entre os dois. “Elza e Mané - Amor Entre Linhas Tortas”, dirigido por Caroline Zilberman, conta com três entrevistas inéditas da cantora que faleceu em janeiro deste ano.

“Além desses três encontros, tivemos um quarto, no show que ela fez em Belém, em dezembro do ano passado e que acabou sendo o último da carreira dela. Acompanhamos os bastidores”, explicou a diretora ao Gshow.

A série documental, dividida em quatro episódios, mostra uma nova versão para a história dos dois grandes nomes da cultura e do esporte: a de que Elza Soares não era a vilã da relação. Pelo contrário, foi ela quem cuidou de Garrincha quando ele ficou doente e que enfrentou várias violências decorrentes desse envolvimento.

A produção audiovisual entrelaça a trajetória dos dois com o histórico brasileiro. Destaca o período em que eles permaneceram exilados na Itália, durante a ditadura militar, por exemplo. Nessa época, aproximaram-se de Chico Buarque e Marieta Severo.

Conteúdo ainda tem entrevistas e depoimentos de Caetano Veloso, Sandra de Sá, Lobão e outros. Os próximos capítulos de “Elza e Mané - Amor Entre Linhas Tortas” serão lançados semanalmente no streaming.



