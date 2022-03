Longa japonês indicado ao Oscar, "Drive My Car" estreia nos cinemas em março

Lançado no Brasil pela plataforma Mubi, o filme japonês "Drive My Car" terá exibições presenciais em cinemas selecionados antes de estrear no streaming

Uma das principais surpresas da lista de indicações do Oscar em 2022, o longa-metragem japonês "Drive My Car", do cineasta Ryusuke Hamaguchi, será lançado em cinemas selecionados do Brasil no próximo dia 17 de março. O filme está indicado às categorias de Melhor Filme, Direção, Roteiro Adaptado e Filme Internacional no prêmio. A cerimônia de premiação acontece em 27 de março.

No País, os direitos de distribuição do filme são da plataforma de streaming Mubi, que promove o lançamento presencial em parceria com a O2 Play. Após a circulação nas salas de cinema, que ainda não foi detalhada, "Drive My Car" ficará disponível no streaming a partir do dia 1º de abril.

A produção adapta para o cinema um conto do célebre autor japonês Haruki Murakami. Na trama, um ator e diretor de teatro solitário (Hidetoshi Nishijima) estabelece uma relação complexa com a mulher (Toko Miura) contratada para ser sua motorista em uma viagem a trabalho para Hiroshima.

Lançado mundialmente em julho de 2021, no Festival de Cannes, o longa saiu do evento francês vencedor do prêmio de Melhor Roteiro. De lá para cá, conquistou a crítica especializada e também a audiência de plateias globais, um feito para uma produção japonesa com três horas de duração.

Apesar do perfil distinto do que geralmente é reconhecido no Oscar, "Drive My Car" galgou espaço nos prognósticos dos especialistas na temporada de premiações e conquistou quatro indicações, número superior às previsões mais otimistas.

