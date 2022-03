Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou os filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Disney Plus, Netflix, Amazon Prime Video, Belas Artes à La Carte, Mubi e Looke

Está buscando o que fazer durante o fim de semana? O Vida&Arte separou os lançamentos das principais plataformas de streaming para você maratonar.

Na Netflix, um dos destaques é o especial “Whindersson Nunes: É de Mim Mesmo”, gravado durante uma apresentação do comediante Whindersson Nunes, que faz análises sobre sua trajetória e de diferentes culturas no palco do Teatro Amazonas, em Manaus.

Já o Star+ adiciona "The Dropout”, com Amanda Seyfried (“Mamma Mia!”) no papel principal. Baseada em fatos reais, trama foca em Elizabeth Holmes, uma empreendedora em biotecnologia que funda a empresa Theranos.

Ela tinha uma trajetória profissional extraordinária, principalmente, por causa de sua ambição e de seus sonhos com a fama. Mas, após se tornar uma das mais jovens bilionárias do mundo, perde tudo de um dia para o outro.

No Disney+, a novidade é o musical “Amor, Sublime Amor”, dirigido por Steven Spielberg. O enredo, ambientado na década de 1950, mostra dois grupos distintos compostos por jovens de Nova York. De um lado, estão os Sharks, que são os porto-riquenhos; de outro, estão os Jets, que são os brancos de origem anglo-saxônica.

Neste contexto, Tony, um antigo líder dos Jets, se apaixona por Maria, irmã de um membro dos Sharks. Quando o amor entre os dois é correspondido, eles terão que enfrentar as rivalidades dos familiares e amigos.

O Amazon Prime Video também traz lançamentos para seu catálogo, como “Vigaristas de Hollywood”, de George Gallo, e “Creed: Nascido Para Lutar”, de Ryan Coogler.

Netflix

quinta-feira, 3

- Whindersson Nunes: É de mim mesmo

- Sobrevivendo ao Paraíso: Contos de Famílias

- He-Man e os Mestres do Universo (temporada 2)

- Imóveis de Luxo em Família (temporada 2)

- The Flash (temporada 7)

- Naquele Fim de Semana

sexta-feira, 4

- Minha Vida Incomoda Muita Gente

- Ninguém Pode Saber

Star+

quinta-feira, 3

- The Dropout

quarta-feira, 4

- Fresh

Disney Plus

sexta-feira, 4

- Família Radical: Maior e Melhor (episódio 3)

- Amor, Sublime Amor

- Mickey Mouse Funhouse (temporada 1)

- DMC: O Mestre das Ilusões (temporada 1)

Amazon Prime Video

sexta-feira, 4

- The Boys Presents: Diabolical

- Star Trek: Picard (temporada 2)

- Vigaristas em Hollywood

- Creed: Nascido Para Lutar

- Creed II

- Rocky

- Rocky II

- Rocky III: O Desafio Supremo

- Rocky IV

- Rocky V

- Rocky Balboa

HBO Max

domingo, 6

- Lakers: Hora de Vencer

Belas Artes à La Carte

quinta-feira, 3

- Vila Belarus

- A oitava esposa do Barba azul

- Aleluia Gretchen

Mubi

quinta-feira, 3

- Pó

sexta-feira, 4

- Carmen de Godard

sábado, 5

- Accattone: Desajuste Social

domingo, 6

- Meu Marido de Batom

Looke

quarta-feira, 2

- Atração Perigosa

- Uma Viagem Fantástica

- Essa é Minha Vida

- O Diário de Mika (temporada 1)

- O Que As Mulheres Querem

- A Garota da Limpeza (temporada 1)

- Cuidado Lola! (temporada 1)

- Surdina

- Wayside

- 7 Segundos

- Pânico No Lago: O Legado

- Mambo Man: Guiado Pela Música

- Algo para Acreditar

- Segredos Nas Montanhas

- Programada Para Matar

- Ouija: Invocando o Mal

- O Fim é Só o Começo

- Os Conselhos da Noite

- O Despertar do Psicopata

- Soldados de Gelo

- Aladdin e a Lâmpada da Morte

- JFK: A História Não Contada

- Roger Corman's: Operação Rogue

- Um Novo Desafio Para Callan e Sua Equipe

- Armandinho Muito Mais que o Azul de Zanzibar

- Marcadas para Morrer: A História de Sandra e Tammi Chase



