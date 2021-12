Vídeo viral de mulher 'amamentando' gato em avião divide web; real ou fake?

Uma sequência de quatro vídeos viralizou no TikTok nessa segunda-feira, 20. Nas imagens, capturadas dentro de um avião e compartilhadas pelo perfil @alessiavaesenn, uma mulher aparece sentada em uma poltrona segurando em seu colo algo coberto com um lençol. Ao ser questionada por comissários e passageiros a bordo sobre o que estaria segurando, a mulher se nega a mostrar e altera o tom de voz ao alegar ser apenas um bebê.



No primeiro vídeo, um passageiro do voo aparece avisando a equipe a bordo de que a mulher ao lado dele está 'amamentando' um gato. Após esse momento, uma discussão é instaurada entre ambos os passageiros. Para tentar conter os ânimos, um funcionário da empresa aérea pede para que a mulher retire o cobertor e confirme que é de fato um recém-nascido em seu colo. No entanto, ela se recusa e acusa a equipe de invasão de privacidade.

No quarto e último vídeo, um comissário de bordo aparece removendo o cobertor e, finalmente, é revelado que a mulher segura em seus braços um gato. Ela então se levanta e mostra o felino, que na verdade é de pelúcia. Ela ainda insiste, dizendo se tratar de um lince e que é um "animal de apoio emocional de serviço de emergência". Em pouco tempo, a série de vídeos se tornou viral, alcançando outras redes sociais, como o Twitter. Veja o vídeo abaixo:

Eu nao sei se vcs viram a primeira parte do vídeo da menina do gato do avião. Mas isso é uma obra de arte sem tamanho pic.twitter.com/RD3ANexeue — RAQUEL REAL OFICIAL (@raquelrealofc) December 21, 2021

No Instagram, a comediante Tata Werneck compartilhou o vídeo e legendou: "Não quero ver isso sozinha". Nos comentários da publicação, os internautas brincaram com a situação. "Imagina acordar pra fazer xixi no avião, quando você tá em transe com a bunda doendo de ficar na classe econômica, e ver esses olhos arregalados te olhando, o infarto vem", disse um seguidor da Tata. Ainda nos comentários, um questionamento surgiu: afinal, o acontecimento é real ou encenação?

Vídeo da mulher 'amamentando' gato é uma sátira de humor

O caso dividiu opiniões. Alguns internautas acreditam que o vídeo é verídico, já outros afirmam que é apenas uma paródia de um caso real que ocorreu em um avião da Delta Airlines - quando uma mulher foi acusada de ter amamentado seu gato, durante um voo doméstico de Syracuse, em Nova York, para Atlanta, na Geórgia, em dezembro deste ano. Acertaram os internautas que disseram que é apenas uma sátira de humor.



Segundo o portal Tecmundo, a esquete foi produzida por um produtor de conteúdo chamado “The Gooch”, que tem quase 100 mil seguidores no Facebook. O vídeo é intitulado “Isso vai explodir sua mente!”, que já acumulava quase 2 milhões de visualizações na tarde desta terça, 22.

Vídeo é uma paródia de humor de um caso que ocorreu nos EUA

A situação inusitada foi divulgada pela revista estadunidense Newsweek. Não há imagens do episódio, mas uma comissária de bordo confirmou a história. Nas redes sociais, também circula uma reprodução da tela de mensagens do sistema utilizado pelos pilotos para se comunicar. Nela, o comandante do voo pede que a equipe Red Coat - profissionais especializados em atendimento ao cliente e treinados para lidar com os problemas dentro da aeronave - lidem com a passageira do assento 13A, que está "amamentando um gato e não o coloca de volta na transportadora".

De acordo com a Fox News, uma das comissárias que trabalhava no voo compartilhou em suas redes sociais um vídeo relatando o ocorrido. "Esta mulher tinha um daqueles gatos sem pelos enrolado em um cobertor para que parecesse um bebê. Sua camisa estava levantada, ela estava dando o peito para o gato e declarou que não o colocaria de volta na transportadora. O gato estava inquieto”, disse.

A funcionária ainda explicou que “o segurança foi até o assento dela para adverti-la de que não poderia fazer isso de novo". Apesar dos relatos, não se sabe o quais as medidas foram tomadas com a passageira e o gato.

