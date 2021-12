Marcos Mion cumpre promessa e anda 110km após ser contratado pela Globo

Depois de passar alguns dias distante das redes sociais, Marcos Mion explicou o motivo: está indo até o município de Aparecida, em São Paulo, a pé. Ele cumpre uma promessa que fez caso fosse contratado pela Globo.

“Não é mais segredo pra ninguém que há anos eu tinha essa promessa feita para Nossa Senhora: que ela me abençoasse com minha ida pra Globo”, escreveu em publicação no seu perfil do Instagram.

O caminho é de 110km, sendo a maior parte uma subida. “Quantas vezes conversei com ela achando que talvez não fosse mesmo para mim, decepcionado por mais uma vez bater na trave… mas eu nunca perdi a fé que Jesus Cristo e Nossa Senhora estavam guardando pra hora certa a realização do meu maior desejo”, explicou.

“E vamos combinar? Não poderia ser melhor tudo que está acontecendo. Mãezinha cuidou, abençoou, eu aguentei o processo… aconteceu! Agora é hora de agradecer. 110km a pé, a maioria na subida, estrada de terra e muita gratidão no coração”, finalizou.

Marcos Mion se tornou um dos novos contratados da Globo após uma série de mudanças na emissora. Agora, ele é o apresentador oficial do “Caldeirão” depois da realocação de Luciano Huck ao “Domingão”.



