"Fake Amor": Anitta critica equipe e pai de MC Melody após lançamento

Cantora acusou MC Belinho, empresário e pai de Melody de "estratégia de marketing" com seu nome. Música não teve autorização de Anitta e da gravadora e já saiu das plataformas. "Não tem como liberar algo do qual não se tem conhecimento", justificou

Nas redes sociais, a cantora Anitta fez críticas a equipe de MC Melody e ao pai da cantora adolescente após o lançamento de "Fake Amor", parceria entre as artistas não autorizada previamente por Anitta. A cantora de 28 anos acusou MC Belinho, pai de Melody, de "estratégia de marketing" com seu nome e comentou sobre a música após retirada da canção das plataformas por direitos autorais. Nesta terça-feira, 21, a hashtag #LiberaAnitta ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.

"Quando eu falo para vocês que essa menina vai ser o próximo 'kikiki' do Brasil vocês não acreditam em mim (risos). Mas também quando eu falo que ela precisa deixar eu cuidar da carreira dela, porque o pai não é correto, também não me escutam", rebateu ironicamente a cantora. Na última segunda-feira, Melody anunciou a parceria usando a imagem de Anitta para promover o lançamento de "Fake Amor", versão pisadinha da música "Faking Love" de Anitta com a rapper Saweetie.

Sobre o assunto Virginia nega que tenha convidado apenas um fã para festa: "Vão ter muitos outros"

Tays Reis e Biel anunciam gravidez

Vídeo viral de mulher 'amamentando' gato em avião divide web; real ou fake?

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar de ter gostado da canção, Anitta explicou que "é automático" o algoritmo da gravadora derrubar algum conteúdo que não tenha autorização prévia da funkeira. Melody chegou a publicar a música sem a voz de Anitta, mas a cantora também rebateu o lançamento. "Quanto a versão da música sem a minha voz... essa também precisa de autorização da editora, que todo bom empresário sabe que não se faz por meio do Twitter, e sim entre as editoras por e-mails, ligações etc", comentou.

Segundo Anitta, "Faking Love" tem onze donos e todos esses devem autorizar o uso dos direitos da música para utilização de Melody - o que não aconteceu. "A autorização deve ser enviada formalmente e não pelo Twitter, para essas 11. Eu liberar a minha parte não significa que as outras pessoas vão liberar. E não tem como liberar algo do qual não se tem conhecimento", justificou.

A funkeira aproveitou o momento para alfinetar o pai e empresário de MC Melody. "Então, pai da melody, ADOREI a versão, achei divertida a estratégia de marketing pra bombar com meu nome e me forçar a autorizar (achei meio pânico na TV com a sandalia da humildade) mas a burocracia infelizmente (ou felizmente) ainda deve ser respeitada. Para proteger o direito dos artistas e suas criações. Adorarei liberar a minha parte quando receber um pedido formal. Mas já aviso, para os outros pedidos, que essa tática que foi utilizada não é muito bem vista lá fora nesse tipo de negociação. Mil fake beijos", finalizou a artista.

MC Melody chorou após retirada de "Fake Amor" das plataformas

Logo após "Fake Amor" cair das plataformas de streaming, MC Melody gravou um vídeo chorando ao contar que foi proibida de divulgar a música devido a proibições da gravadora. "A música, gente, eu fiz em questão parecida com Assalto Perigoso [último lançamento da cantora, que apresenta semelhanças com "positions" da cantora estadunidense Ariana Grande], era um remix", começou a artista. "Coloquei a voz dela também, da Anitta e um remix em cima. A gravadora não quis deixar eu postar. Ontem, quando eu postei, eles me mandaram um email pedindo para eu apagar e não postar. Eu tentei tirar a voz dela, a imagem dela... (choro). Eles não deixaram e pediram para eu tirar. Estou muito triste", explicou.

Segundo ela, toda a monetização da música foi oferecida para a equipe de Anitta. "Foi uma homenagem porque ela falou que gostou de Assalto Perigoso e de piseiro. Pensei: 'Vou fazer homenagem para ela, mas tiraram tudo do ar", contou aos choros. "Estou muito chateada. Anitta, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, libera. Eu fiz de coração. Não quero ganhar nada", reforçou.

Tags