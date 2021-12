Em amigo secreto, Juliette presenteia Gil com sapato de R$ 5,9 mil

Juliette e Gil do Vigor, estrelas do Big Brother Brasil 21, participaram do amigo oculto do "Fantástico", que foi ao ar neste domingo. Na tradicional brincadeira que conta sempre com algumas das maiores estrelas da atualidade, a cantora e o economista tiraram ou ao outro e trocaram presentes. Mas foi o mimo comprado por Juliette para presentear Gil que deu o que falar.

A campeã do BBB 21 escolheu um sapato da grife italiana Dolce & Gabbana, com estampa de leopardo, que custa 775 euros - quase R$ 5 mil. Entretanto, Juliette escolheu sua versão personalizada - e um pouco mais salgada: R$ 5,9 mil.

Mas o presente de Gil para Juliette também não ficou atrás - um colar de ouro rosé com pingente de topázio da grife de joias Vivara. No site da marca, a peça custa R$ 4.790.

O economista garantiu, ainda no Fantástico, que usaria o sapato, já que é conhecido por colocar extravagância em sapatos e ternos formais. A paraibana ainda ganhou de Gil uma bandeira que une as bandeiras de seus estados natais, Paraíba e Pernambuco.

Do BBB pra vida! E o nosso @gildovigor tirou sua amiga @juliette no Amigo Oculto do @showdavida e ela também tirou ele. Vocês gostaram? pic.twitter.com/2kYl0Z3G6H — Central Gilberto (@centralgilberto) December 20, 2021

