Cinema em 2022: veja filmes com lançamentos marcados para o próximo ano

Em duas semanas, 2022 chega com uma série de lançamentos nas salas comerciais de cinema. Haverá filmes como "Eduardo e Mônica", "The Batman" e "Lightyear"

Os últimos dois anos não foram fáceis para a indústria cinematográfica. Com medidas de isolamento e distanciamento social para evitar a disseminação do coronavírus, a cultura foi um dos setores que mais demoraram a retornar para as atividades presenciais. Isso obrigou os profissionais a adiarem seus filmes ou lançarem suas produções em plataformas de streaming em busca de alternativas para a carência das estreias nas salas de cinema. Agora que as atividades voltaram - ainda com normas para diminuir a taxa de contaminação durante a pandemia -, houve também o retorno dos lançamentos de longas-metragens nos circuitos comerciais.

Com várias obras audiovisuais previstas para 2022, o Vida&Arte selecionou alguns para marcar na agenda e ficar de olho para o próximo ano.

Janeiro

- Eduardo e Mônica

Inspirado na música homônima do Legião Urbana, o filme ficcionaliza a história do casal da canção. Em um dia qualquer, uma série de coincidências faz com que Eduardo conheça Mônica durante uma festa. Eles, porém, são opostos. O primeiro ainda é um jovem com poucos conhecimentos sobre a vida, enquanto a mulher tem uma carreira e perspectivas de futuro já consolidadas. Apesar disso, floresce o amor entre os dois, em uma Brasília da década de 1980. “Eduardo e Mônica” estava previsto para lançar no início de 2020, mas foi adiado por causa da pandemia. Nos papéis principais, estão Gabriel Leone (“Dom”) e Alice Braga (“Cidade de Deus”).

Quando: 6 de janeiro de 2022

Fevereiro

- Tarsilinha

Voltada para o público infantil, a animação de Célia Catunda e Kiko Mistrorigo é uma homenagem à Tarsila do Amaral (1886 - 1973), uma das grandes artistas do modernismo brasileiro. No enredo, Tarsilinha é uma criança de oito anos que embarca em uma jornada repleta de fantasia para recuperar a memória de sua mãe. Para isso, ela precisa encontrar lembranças que foram roubadas. Durante essa busca, faz novos amigos e presencia situações extraordinárias com o objetivo de voltar para casa em segurança.

Quando: previsão para fevereiro de 2022

Março

- The Batman

Um dos mais aguardados filmes de super-heróis de 2022, “The Batman” trará Robert Pattinson no papel de do famoso super-detetive da DC Comics. O bilionário Bruce Wayne trabalha como vigilante noturno desde o assassinato de seus pais. Entretanto, vários crimes começam a acontecer em Gotham, e ele precisará deixar seu cotidiano de lado para salvar a cidade. O principal vilão será Charada (Paul Dano), um homem obcecado por enigmas que infringe a lei com essa estratégia.

Quando: 4 de março de 2022

Abril

- Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

No novo filme dentro do universo de “Harry Potter”, Newt Scamander (Eddie Redmayne) é um magizoologista que carrega sua coleção de animais do mundo da magia em viagens. Ele já enfrentou algumas aventuras no passado, em longas-metragens anteriores, mas agora terá um pedido irrecusável: Albus Dumbledore (Jude Law) pede sua ajuda na luta contra Grindelwald (Mads Mikkelsen), considerado um dos bruxos mais perigosos de sua época. Nesta continuação, o ator Mads Mikkelsen substituirá Johnny Depp, após este se envolver em polêmicas que envolvem violência contra a mulher.

Quando: 15 de abril de 2022

Maio

- Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Ainda sem sinopse oficial, “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” acompanhará a trajetória do feiticeiro (Benedict Cumberbatch) depois de muitos eventos que aconteceram em obras como “Vingadores: Ultimato” (2019), “WandaVision” (2021) e “Loki” (2021). O protagonista e seu parceiro Wong (Bendict Wong) enfrentarão uma nova ameaça de alguém que parecia ser um amigo. Por isso, ele terá que parar sua pesquisa com a Joia do Tempo, artefato que permite o domínio do passado, do presente e do futuro.

Quando: 5 de maio de 2022

Junho

- Lightyear

O spin-off de “Toy Story” focará na história de Buzz Lightyear, um dos personagens mais famosos da Pixar. Em suas primeiras aparições, ele é o brinquedo favorito do garoto Andy e vive aventuras com outros bonecos da saga. Mas ainda não há detalhes sobre o enredo oficial do filme. Há especulações de que a Pixar focará na história de Buzz se ele fosse um verdadeiro astronauta. Entretanto, as informações não foram confirmadas pelo estúdio de animação.

Quando: 16 de junho de 2022

Julho

- Thor: Love and Thunder

“Thor: Love and Thunder” será um novo momento do super-herói dentro do Universo Cinematográfico da Marvel. Depois de muitas tragédias e lutas, Thor foi para o espaço com os “Guardiões da Galáxia” com o objetivo de aproveitar um longo período de férias - sem a perspectiva de fazer planos e ter algum trabalho estabelecido. Para isso, ele deixou Valquíria como nova rainha para cuidar de seu povo. Especula-se que, neste filme, o protagonista vai enfrentar ameaças no espaço.

Quando: 8 de julho de 2022

Setembro

- Don’t Worry Darling

Com Florence Pugh e Harry Styles nos papéis principais, “Don’t Worry Darling” é uma obra de suspense psicológico dirigida por Olivia Wilde. Durante a década de 1950, uma dona de casa vive aparentemente feliz com seu marido em uma comunidade utópica. Mas ela descobre que o homem esconde segredos perturbadores em sua empresa. O enredo oficial, porém, também não foi informado. No elenco, ainda estarão: Chris Pine, Douglas Smith, Gemma Chan e outros.

Quando: 23 de setembro de 2022

- Missão Impossível 7

Em janeiro de 2019, houve o anúncio do sétimo e do oitavo longas-metragens, que servirão para dar continuidade a uma mesma história. Enquanto as produções passadas ocorrem em períodos diferentes da vida de Ethan Hunt, as duas próximas terão uma narrativa contínua. Nestas sequências, Christopher McQuarrie retorna como diretor. No elenco, estarão Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Vanessa Kirby e Esai Morales. Todos os atores voltam como personagens que já interpretaram anteriormente.

Quando: 30 de setembro de 2022

Novembro

- The Flash

No primeiro filme solo de The Flash, o herói - também conhecido como Barry Allen (Ezra Miller) - viajará no tempo para tentar impedir o assassinato de sua mãe. Isso, entretanto, trará muitas consequências que não estava esperando. O longa-metragem, que conta com direção de Andy Muschietti, está em processo de produção. Outros atores que marcarão presença são: Maribel Verdú, Kiersey Clemons, Ben Affleck, Michael Keaton e Sasha Calle.

Quando: 4 de novembro de 2022

- Pantera Negra: Wakanda Forever

O longa-metragem será a continuação do blockbuster “Pantera Negra” (2018), de Ryan Coogler, que conta a história do príncipe do reino de Wakanda, T’Challa (Chadwick Boseman). Ele viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores, mas volta para seu país para assumir o trono. O enredo do próximo filme, porém, ainda não foi revelado. Também não foi divulgado quem será o protagonista após o falecimento do ator Chadwick Boseman em agosto de 2020. Segundo o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, o objetivo é honrar a memória do homem que deu vida ao Pantera Negra.

Quando: 11 de novembro de 2022

Dezembro

- Avatar 2

Mais de uma década depois dos eventos do primeiro filme, Jake Sully formou uma família com Neytiri e tenta mantê-la unida. Juntos, vagam pelo mundo de Pandora e encontram aliados dentro do clã de Metkayna. A situação muda quando a R.D.A, a organização não governamental que detém riqueza, influência política e poder bélico, invade Pandora novamente para terminar o que começaram. No longa-metragem, Sigourney Weaver retornará, mas não há muitos detalhes sobre de que maneira voltará, porque ela morreu na primeira obra.

Quando: 16 de novembro de 2022



