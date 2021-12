Brasileira que acreditava namorar músico grego perde R$ 800 mil em golpe

Após o caso de um jogador italiano que por 15 anos acreditou estar namorando a modelo Alessandra Ambrosio, veio à tona uma situação similar vivida por uma brasileira de 59 anos. Ela foi enganada por um nigeriano que se passou pelo músico grego Yanni e chegou a dar R$ 880 mil para o homem.

O criminoso reside no Brasil, mas os dois teriam se conhecido através das redes sociais e trocaram mensagens via WhatsApp. Depois de algum tempo, decidiram se casar, mas antes disso a brasileira começou a fazer uma série de transferências bancárias para ele.

A família da mulher desconfiou do relacionamento após ela pedir R$ 10 milhões para o pai, dizendo que o amado havia sido sequestrado e que precisava do dinheiro para o resgate. Com isso, os parentes decidiram procurar a polícia.

Segundo o Ministério Público de São Paulo, o homem pertence a uma quadrilha internacional de origem nigeriana chamada "Yahoo Boys". O grupo é especializado em "estelionato sentimental". Com mais de 200 integrantes somente no Brasil, a quadrilha busca pessoas solitárias através de perfis falsos nas redes sociais.

A polícia identificou 400 vítimas em todo o País que foram vítimas do grupo, considerando apenas os que registraram ocorrência. A estimativa é que 2 mil pessoas tenham sido afetadas no Brasil.

O processo contra o nigeriano corre sob segredo de Justiça na 10ª Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda, em São Paulo. O homem já possui condenação por estelionato em outro processo.

