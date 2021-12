Juliette fala sobre quarto do sexo de Anitta e diz ter ganhado um vibrador

Curiosidades sobre o quarto do sexo da cantora Anitta foram reveladas pela ex-BBB Juliette Freire na noite dessa segunda-feira, 29. Ela comentou alguns dos objetos encontrados no espaço íntimo da cantora; saiba mais

Curiosidades sobre o 'quarto do sexo' da cantora Anitta foram reveladas pela ex-BBB Juliette Freire na noite dessa segunda-feira, 29, durante sua participação no programa “Lady Night”, comandado por Tatá Werneck. A campeã da 21ª edição do reality show da TV Globo passou um tempo na casa da artista após sua saída do programa.

Juliette falou sobre alguns dos objetos encontrados no espaço íntimo de Anitta. “Tinha uma gaveta lá, quando ela [mãe de Juliette] ia pegar, eu falava: 'Essa gaveta não [pode]'. Tem tudo, de todos os tipos, de todos os tamanhos, cores”, relatou ela, referindo-se aos vibradores de Anitta. “Ela me deu um novo, um presente, é meu. O dela fica lá. O dela é dela, o meu é meu”, complementou, rindo.

Juliette fez revelações sobre os participantes do BBB 21

Ainda durante sua passagem pelo “Lady Night”, Juliette comentou o “cancelamento” que afetou participantes do programa, notoriamente a rapper Karol Conká. “A obrigação moral é discordar de coisas ruins ou erradas, mas a gente não tem o direito de oprimir, de humilhar, de agredir ninguém. Eu discordo do que fizeram, eu não faria, mas eu nunca vou atacar, agredir ou querer que essa pessoa morra”, disse.

Ela também revelou ter recebido, após sua saída do “Big Brother Brasil 21”, mensagens de ex-colegas de confinamento. Ela citou Gil do Vigor, Sarah Andrade, Lumena Aleluia e Viih Tube, e contou ter desculpado todos, pois se sentia “mais leve” com isso. Especificamente sobre Sarah, a maquiadora disse que não pensava em uma eventual amizade: “Eu quero o bem dela. Mas eu acho que amiga não. Eu já tenho os meus amigos que me conhecem, me respeitam e acreditam em mim. Colega, sim… colega, ok”, acrescentou.



Juliette e seus relacionamentos

Sobre relacionamentos, Juliette contou que estava paquerando muito, mas os relacionamentos não evoluíram. Ela ainda revelou que gostaria de ficar com Tiago Iorc. "Mandei um oi sumido, se estiver namorando, me desculpe", brincou. Ela também afirmou que recebeu cantadas de quem no passado a desprezava e agora está de "alma lavada".

Juliette revela o quanto já ganhou após o BBB 21

A paraibana também tem trabalhado duro nos últimos meses. Estampou diversas campanhas publicitárias, lançou seu primeiro EP e até mesmo um documentário no Globoplay. Ao ser questionada por Tatá sobre o quanto já tinha faturado, Juliette deu a entender que já conseguiu 15 vezes o valor do prêmio do BBB, o que daria R$ 22.500.000. Após a resposta, a apresentadora disse que era mais do que ela já havia feito na vida e que tentaria entrar no reality na próxima edição.

