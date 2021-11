Após 15 anos, atleta italiano descobre que não namora Alessandra Ambrosio

Roberto Cazzaniga viveu um webnamoro com Maya, que usava fotos da modelo brasileira nas redes sociais, e deu um golpe no atleta

Por 15 anos, o jogador italiano de vôlei Roberto Cazzaniga viveu um webnamoro falso com Maya, que usava as fotos da modelo brasileira Alessandra Ambrosio nas redes sociais. A informação veio à tona após preocupações da família do atleta, que pediu a uma emissora de TV para investigar o caso. Cazzaniga chegou a mandar dinheiro para a moça, que sempre dava desculpas para não encontrá-lo pessoalmente.

Em uma reportagem, o programa "Le Iene" reuniu provas de que o jogador estava sendo enganado, após a família desconfiar que o namoro virtual fosse verdadeiro. O programa constatou que Maya havia dado um golpe nele. Cazzaniga deu detalhes sobre o caso em entrevista ao portal "Il Fatto Quotidiano".“Nunca nos encontramos, nunca. Ela deu mil desculpas, doença, trabalho. Ainda assim, com aquela voz, telefonema após telefonema, eu me apaixonei do mesmo jeito”, afirmou.

A mulher que se passava por "Maya", chegou a pedir dinheiro para Cazzaniga, afirmando ter problemas cardíacos e que não tinha condições de custear o tratamento. O valor dado a estelionatária durante o relacionamento chega a 700 mil euros (R$ 4,3 milhões). "Um dia ele estava no quarto, no escuro. Eu o vejo chorar, pergunto o que ele tem e ele me diz que se apaixonou, mas essa mulher está na UTI para fazer uma operação cardíaca", lembrou Danilo, irmão do atleta.

Ele ainda conta que precisou fazer empréstimos para mandar o dinheiro do suposto tratamento, mas após descobrir a farsa apresentou uma queixa à polícia. “Tenho tantas dívidas, não é fácil acordar do 'coma'", declarou.



O portal ainda afirma que uma suposta amiga do jogador, chamada Manuela, teria participado do golpe, pois foi ela que apresentou a vítima à golpista. Procurada pelo "Le Iene", ela negou que conhecesse o atleta e fugiu do cinegrafista. A matéria ainda revela que a golpista seria Valeria, pois foi ela quem recebeu o dinheiro enviado por Cazzaniga. No entanto, ao ser procurada, ela negou envolvimento e disse ser apenas amiga de Maya.

