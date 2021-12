Sucesso 'Tapão na Raba' enfrenta bloqueio por disputa entre autores

"Tapão na Raba" é uma das músicas mais tocadas no Brasil em 2021, no entanto, os compositores revelaram que nunca receberam um centavo pela faixa. Escrito pelo paraibano DJ Nonony e o potiguar Israell Muniz, o forró tem um trecho da gravação de "Roses", do rapper norte-americano Saint Jhn, o que resultou numa disputa pelos direitos da faixa e o valor arrecadado ficou retido.

Lançado em fevereiro, o clipe conta com mais de 284 milhões de visualizações, tornando-se o 4º clipe mais visto do ano no Brasil no YouTube. Cantada por Raí Saia Rodada, a música tinha inicialmente um "sample" de "Roses", lançada em 2016 e que ganhou um remix de sucesso em 2019. O trecho aparecia duas vezes na canção, mas depois foi trocado por um teclado que reproduzia uma melodia semelhante a de Saint Jhn.

Por conta disso, a editora BMG, responsável pela administração dos direitos do rapper no Brasil, pediu o bloqueio da distribuição dos direitos no Ecad (Escritório Central de Arrecadaçaõ e Distribuição). Quando isso acontece, a arrecadação fica parada até que ambas as partes entrem em um acordo. No pedido, a editora exigiu o cancelamento imediato do cadastro devido as semelhanças com a faixa "Roses" e pede que os ajustes de créditos sejam feitos.

O compositor Nonony considera fazer um acordo semelhante ao de Ávine Vinny e Matheus Fernandes com o hit "Coração Cachorro", que cederam 20% dos direitos autorais da música a James Blunt, após o britânico reparar que o refrão da música tinha um trecho de sua faixa “Same Mistake”. No entanto, Nonony considera o bloqueio de todo o valor desproporcional. "Pode ficar lá retido por 100 anos, mas não vou dar metade dos direitos para eles", declara.

Ele ainda esclarece que o bloqueio do pagamento foi feito apenas pela composição e não pela gravação. Ou seja, Raí Saia Rodada continua recebendo dinheiro pela música.

"Tapão na Raba": confira o trecho em questão a partir do minuto 1:21

Roses - Saint Jhn:

