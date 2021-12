Músico do One Direction tem Safadão como cantor mais ouvido no Spotify

O musicista se surpreendeu ao ver a retrospectiva na plataforma de música, mas avisou que teve sua conta hackeada no início do ano

O ex-baixista do One Direction Sandy Beales foi surpreendido ao entrar em sua conta do Spotify e descobrir que o cantor mais ouvido por ele em 2021 foi Wesley Safadão.

Nesta terça-feira, 1º de dezembro, o aplicativo de música lançou o Spotify Wrapped, uma retrospectiva das músicas preferidas de cada ouvinte da plataforma. No entanto, a conta de Beales não correspondeu com a sua realidade.

O artista revelou em suas redes sociais que teve sua conta na plataforma hackeada no início do ano e a pessoa que estava usando andou ouvindo muito o cantor de forró Wesley Safadão. "Eu não faço ideia de quem é, mas que você cresça Wesley, estou no seu top 2%!", disse no Instagram.

hackearam o spotify do @sandybeales e o wesley safadão ficou como o artista mais ouvido dele, tô rindo mto pic.twitter.com/q9od0LRAmA

Sandy Beales tocou para o One Direction de 2011 a 2015, quando foi anunciado o hiato da banda. Ele também fez parte de apresentações em programas de TVs como Saturday Night Live, The Late Late Show e o X Factor. Em 2017, começou a trabalhar com o cantor J. P. Cooper, participante de turnês pelo Reino Unido e Europa.

