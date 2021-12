Deolane Bezerra se muda para mansão de R$ 8,7 milhões em São Paulo

Deolane Bezerra está de casa nova. A advogada e influenciadora digital se mudou para uma mansão de R$ 8,7 milhões em Alphaville, São Paulo. Segundo o jornal Extra, fontes próximas à Deolane informaram que a casa foi alugada por R$50 mil, mas a advogada estaria pensando em comprá-la.

A casa possui 1000m² e tem três andares, cinco suítes e onze banheiros. Além disso, também conta com três hidromassagens, uma sauna, escritório, home theater, lavabo, cozinha com ilha, brinquedoteca, academia e área de serviço. A área externa é composta pelo jardim, piscina, cozinha gourmet e churrasqueira. A garagem possui espaço para seis carros. A mansão também é ecologicamente correta, com o sistema de água de reuso, através da captação da chuva, e aquecimento solar.



Em outubro, a doutora revelou que havia comprado um terreno em um condomínio de luxo e iria construir sua casa do zero. Segundo o jornalista Leo Dias, a mansão terá quatro andares, oito suítes, academia, piscina, churrasqueira, e um estúdio, onde Deolane irá se dedicar aos ensaios agora que também é DJ e cantora. A casa alugada seria apenas para a advogada morar enquanto espera o fim da construção.

Leo Dias ainda disse que a doutora teria comprado uma outra casa, mas dessa vez no campo, onde pretende passar os fins de semana. Para inaugurar a mansão no interior de São Paulo, a advogada irá fazer um Open House para amigos no dia 8 de dezembro, segundo o jornalista.

