Globo contrata atriz para substituir Camila Queiroz

Após demitir Camila Queiroz, a TV Globo já contratou uma substituta para dar continuidade à Angel em "Verdades Secretas 2". Segundo o Extra, a modelo e atriz Roberta Franco será a dublê que irá gravar as cenas que não foram finalizadas por Camila Queiroz.

De acordo com as fontes do jornal, Roberta já teria gravado algumas cenas ao lado de Bernardo Lessa, que vive o filho de Angel na trama, na madrugada desta quarta-feira, 24. Na noite de ontem, ela também teria dado continuidade as filmagens.

Em seu perfil no Instagram, ela publicou um vídeo nesta quarta bebendo energético e escreveu que iria trabalhar até a madrugada desta quinta, 25, dando indícios de que realmente estaria envolvida na produção da TV Globo.

O ator Bruno Montaleone não faz mais parte do elenco da novela Além da Ilusão, próxima novela das seis da TV Globo. O ator é empresariado por Ricardo Garcia, empresário de Camila Queiroz. Segundo os bastidores, o boato é que o empresário se tornou uma persona non grata na TV Globo após os eventos envolvendo a interprete de Angel em Verdades Secretas. A emissora afirma não ter demitido Bruno, que interpreta o personagem Matheus na trama.

Camila Queiroz saiu da Globo: em vídeo, atriz chorou e desabafou sobre polêmica

Em atualização mais recente do caso envolvendo Camila Queiroz, TV Globo e Walcyr Carrasco, a atriz utilizou sua conta do Instagram hoje, quinta (18/11), para desabafar sobre as especulações que vem acontecendo desde então.

Aos prantos, Camila desmentiu boatos de que tenha tentado alterar o final da produção e ressaltou que nunca se sentiu tão exposta em sua vida. Ela ainda afirmou que foi julgada de estar usando atestado médico para fugir das gravações e destacou que precisou publicar uma foto tomando soro para provar que estava mal.

Camila Queiroz saiu da Globo: por que atriz não está mais na emissora?

A Globo anunciou a demissão de Camila Queiroz da novela 'Verdades Secretas 2' na tarde da última quarta-feira, 17 de novembro (17/11). A protagonista da trama de Walcyr Carrasco deixou seu papel enquanto as gravações ainda não terminaram. Em nota divulgada à imprensa, a emissora de televisão tomou a decisão após a artista fazer "demandas contratuais inaceitáveis”.

“Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis”, afirmou.

Camila Queiroz saiu da Globo: Walcyr Carrasco não quer mais contato com atriz



Logo após o anúncio da Globo, Walcyr Carrasco disse que não queria mais ver Camila Queiroz nos corredores da TV Globo, segundo informações da colunista Carla Bittencourt. A jornalista afirmou que Camila faltou ao trabalho e apresentou um atestado médico para justificar sua ausência no último dia de gravação da novela. Como este era seu último dia de contrato com a emissora, a Globo teria que fazer uma extensão para gravar o desfecho de Angel.

Camila Queiroz saiu da Globo: 'Tentei ter razão', disse atriz

"Tentei ter razão, mas a saúde mental venceu. Depois volto aqui pra conversar com vocês", escreveu Camila Queiroz após o anúncio da emissora. Ela fez referência a uma publicação de segunda-feira, 15 de novembro, em que perguntou aos seus seguidores: 'hoje você escolheria ter razão e brigar por ela ou ter saúde mental e deixar pra lá?'. 88% dos votos da enquete sugeriram para a atriz priorizar a saúde mental.

Camila Queiroz saiu da Globo: TikTok postado pela atriz gerou polêmica

Um registro da atriz no TikTok também gerou especulações dos fãs. Publicado na quarta-feira, 17, pouco tempo antes do anúncio da saída de Camila da Globo, a atriz gravou um vídeo com sua irmã e utilizou uma música que fala sobre saber de 'fofocas'. "Eu tenho essa cara de anjo, mas eu sei de fofocas que ninguém tá ligado", diz um trecho do áudio do vídeo com a atriz e Caroline Queiroz. Nos comentários, fãs especularam que se tratava de uma indireta para a TV Globo. Vídeo chegou a ultrapassar a marca de mais de 16 milhões de visualizações.

Camila Queiroz saiu da Globo: 'empresa tentou puni-la', diz assessoria

A artista se defendeu das acusações da emissora em nota publicada no Instagram. No comunicado, segundo a assessoria, a sinopse entregue para a atriz foi "totalmente diferente" dos rumos que a história tomou após o início das gravações. De acordo com a nota, a Globo também enviou um pré-contrato manifestando interesse em mantê-la para uma terceira temporada de Verdades Secretas, atualmente com sua primeira temporada com exibição na TV Globo e a segunda temporada em exibição exclusiva pelo Globoplay.

“A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com a TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, conforme foi divulgado à época”, ressaltou.

Camila Queiroz saiu da Globo: contrato com Netflix pode ter sido causa de demissão

Dentre os principais motivos apontados para a saída de Camila Queiroz da Globo está as gravações da artista para o serviço de streaming Netflix enquanto também grava conteúdos para a emissora. Segundo o portal Metrópoles, a Globo só não abriu mão de Camila porque ela já estava comprometida com Verdades Secretas 2 e perder a protagonista Angel não era uma possibilidade.

A atriz tinha contrato com a emissora apenas por obra, mas sua atitude de gravar o filme De Volta aos 15 e o reality Casamento às Cegas - ambas produções da Netflix - enquanto o contrato com a Globo estava vigente foi considerado "antiético" pela emissora.

Camila Queiroz saiu da Globo: polêmicas de Walcyr com outras atrizes

Além de controvérsias com Camila Queiroz, o ator Walcyr Carrasco esteve ligado em outra polêmica envolvendo Taís Araújo no programa "Roda Viva". A atriz revelou que foi criticada pelo autor e pelo diretor Walter Avancini ao negar encenar uma cena sexo anal na novela "Xica da Silva" (1996), exibida pela Rede Manchete. Walcyr chegou a negar que tenha feito a cena para Araújo, na época, a primeira protagonista negra em uma novela na televisão brasileira. Os desentendimentos do autor, entretanto, não são novos: em seu currículo, acumula polêmicas com Marina Ruy Barbosa, Claudia Raia e até com o ator Aguinaldo Silva.

Camila Queiroz saiu da Globo: capa de Verdades Secretas não tem mais a atriz

Poucas horas após anunciar a saída de Camila Queiroz, a Globoplay tirou a atriz da capa da novela Verdades Secretas no Globoplay. A personagem, que era o rosto que divulgava a novela, foi substituída pela modelo e atriz estreante Júlia Byrro, que interpreta Lara. Com o fim do contrato de Camila, a produção segue procurando uma dublê para escalar as cenas no qual a Angel morrerá.

