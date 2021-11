Vídeo: Camila Queiroz chora e desabafa após polêmicas de sua saída da Globo

A atriz Camila Queiroz apareceu aos prantos para explicar sua saída polêmica de Verdades Secretas 2 e disse que ainda não tem forças para contar detalhes do que aconteceu

Depois da demissão polêmica de Camila Queiroz da Rede Globo, que terminou seu contrato antes do fim das gravações de "Verdades Secretas 2", a atriz utilizou sua conta do Instagram hoje, quinta (18/11), para desabafar sobre as especulações que vem acontecendo desde então.

Camila desmentiu boatos de que tenha tentado alterar o final da produção e ressaltou que nunca se sentiu tão exposta em sua vida. Ela ainda afirmou que foi julgada de estar usando atestado médico para fugir das gravações e destacou que precisou publicar uma foto tomando soro para provar que estava mal.

Vídeo: Camila Queiroz chora e desabafa

"Todas as vezes que tentaram colocar meu nome em polêmicas, em fofocas, eu sempre tentei fugir, sempre tentei ficar na minha, mais reservada, sem ter que ficar provando que eu tava certa, provando meu lado da história pra ninguém, mas, dessa vez, me jogaram aqui e eu não tenho o que fazer. Não sei nem por onde começo", desabafou a atriz.

A intérprete de 'Angel', protagonista da trama, também comunicou que ainda não está preparada para dar detalhes do que aconteceu e que motivou sua saída polêmica de Verdades Secretas 2. "Foi tudo muito dolorido. Só queria pedir que vocês não acreditassem nessas matérias que estão. Muita mentira vai sair, muita mentira já tá saindo. Algum dia, espero conseguir me sentir mais forte pra vir aqui falar com vocês", explicou Camila.

Durante o desabafo, a atriz agradeceu todo o apoio que vem recebendo de seus fãs nesse período difícil. "A primeira coisa que eu queria fazer é agradecer as mensagens dos meus amigos, as mensagens dos fãs da novela, dos meus fãs, porque, sem sombra de dúvidas, esse apoio e carinho de vocês agora é fundamental", agradeceu Camila



