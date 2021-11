Camila Queiroz fala sobre fim do contrato com a Globo: ‘empresa tentou puni-la’

A equipe de Camila Queiroz divulgou uma nota para imprensa e para os fãs em suas redes sociais após confirmação de que ela sairia do elenco de ‘Verdades Secretas 2’

Camila Queiroz era uma das protagonistas de “Verdades Secretas 2”, produção original da plataforma de streaming Globoplay. A Globo, entretanto, anunciou nesta quarta-feira, 17, que a atriz deixaria o elenco por causa de “demandas contratuais inaceitáveis”. Após essas informações, ela se pronunciou sobre a situação nas redes sociais.

A emissora de televisão afirmou que os contratos dos atores precisaram ser renovados para mais dias devido ao atraso das gravações. “Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis”, indicou a empresa.

A artista, porém, se defendeu. “Esclarece a atriz que, quando foi convidada para protagonizar a continuação da novela, a sinopse que lhe foi entregue era totalmente diferente dos rumos que a história tomou após o início das gravações. Mesmo assim, a atriz continuou gravando confiante de que o teor da trama seria encaminhado para o final que havia sido combinado desde o projeto, conforme a empresa e seus funcionários prometiam para a atriz a todo tempo”, disse em nota.

De acordo com ela, a Globo também enviou um pré-contrato manifestando o interesse em mantê-la para a terceira temporada. “Contudo, a atriz foi surpreendida quando recebeu as últimas cenas para gravação, momento em que percebeu que os rumos da novela seriam de fato alterados.

“A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com a TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, conforme foi divulgado à época”, ressaltou.

Ou seja, a relação entre a empresa e Camila Queiroz teria sido estremecida por causa de seu contrato com a Netflix. Ela havia assinado com a plataforma de streaming enquanto estava trabalhando para a emissora de televisão. A artista não tinha, porém, vínculo longo com a TV Globo e era contratada por obra.

“Por último, a atriz deixa claro seu amor e imensa gratidão pelo personagem e pelos fãs da Angel, bem como lamenta junto a eles a decisão unialteral da emissora de interromper de forma abrupta a história construída até aqui, sem poder dar à ela o final que merecia”, finaliza o texto.



