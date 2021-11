Maiara se emociona ao conhecer fã parecida com Marília Mendonça em show

Quando a dupla Maiara & Maraísa estava interagindo com os fãs em um show na cidade Presidente Prudente, no interior de São Paulo, Maiara se impressionou ao cruzar com uma das pessoas que estava no público: era a jornalista, empreendedora e influenciadora digital Samara Kalil, que tem traços semelhantes à cantora Marília Mendonça (1995 - 2021).

A sósia, que também foi ao camarim por admirar o duo sertanejo, compartilhou sua experiência nas redes sociais. “Ela (Maiara) pega na minha mão, olha pra mim, desvia o olhar e segura a emoção. Estou emocionada até agora com a energia desse show”, escreveu.

“Tem 6 anos da minha vida que convivo diariamente com pessoas me dizendo que me pareço com ela, mas não passa de uma coincidência; e isso pra mim é uma honra! Minha Marília sempre estará viva no meu coração, ela é eterna!”, escreveu.

Samara Kalil é fã de Marília Mendonça. Ela diz que acompanhava a artista há anos e já chegou a entrevistá-la.

A jornalista, porém, sofreu uma série de comentários negativos nas redes sociais, que a acusavam de forçar as semelhanças com a cantora. “Eu respeito a memória da Marília, algo que me machuca demais (é ver) vocês, haters, falarem o oposto. Sempre fui muito fã da Marília, sempre brincaram com essa semelhança. Estou em paz com meu coração”, defendeu-se.



