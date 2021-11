Israel e Rodolffo são acusados de fazer apologia ao estupro em nova música

A dupla sertaneja Israel e Rodolffo lançou na última sexta, 19 de novembro, o EP "Ao Vivo em Brasília" e a faixa "Dar uma Namorada" já tem vídeo no YouTube com mais de 4 milhões de visualizações. No entanto, a canção foi alvo de críticas da psicanalista Manuela Xavier, ao afirmar que a música fazia apologia ao estupro.

Doutora em psicologia, Manuela tem mais de 300 mil seguidores em seu perfil no Instagram, onde aborda assuntos de relacionamentos para mulheres. Na rede social, ela publicou um vídeo criticando a letra de "Dar uma namorada". "A música conta a história de um desenrole entre um casal e ele fala assim: 'me atiçou, vai ter que dar uma namorada'. Essa música diz que se uma mulher for estuprada, a culpa é dela, porque ela atiçou, ela provocou", disse.

"Nessa música o que a gente vê é 'se me atiçou, vai ter que dar uma namorada', não importa que você não queira, que você está alcoolizada, não importa. O desejo do homem precisa ser atendido, porque se entende que o corpo das mulheres é território dos homens e que os nossos corpos servem para servir os homens. Essa música é um absurdo", completou.

Confira o vídeo de Manuela Xavier:

Após a repercussão do vídeo, Rodolffo respondeu. "Acho que você está exagerando nas observações, pois a gente faz música pra homem e pra mulher, uma mulher pode cantar pra um homem essa letra, ela é unissex. É uma música alegre, descontraída, para as pessoas se divertirem cantando. Sou totalmente a favor da causa, estou com você! Agora vir criticar o meu trabalho induzindo as pessoas a pensarem que é uma música machista não. Foi feita pra mulher cantar também", rebateu.

Manuela respondeu o comentário deixado pelo cantor e pediu para que ele revisse o vídeo. "Rodolffo, você se equivoca duplamente. Eu sou uma mulher. Eu sei o que é cultura do estrupo. Não será você, um homem, a me dizer o que é ou não machista, até porque isso seria muito machista, concorda? Converse com mulheres. Converse com coletivos feministas. Nesse vídeo eu explico perfeitamente o por que dessa música ser um erro. Gaste 5 minutos do seu tempo e aprenda", declarou.

Confira a letra completa da música:

Dar uma Namorada (Renato Campero/ Matheus Cott/ Thales Gui/ Ciro Neto)

Toma cuidado com o que você anda falando

Na hora H

De acordo com a lei dos solteiros

Cama não é local pra se declarar

Tudo que cê ta falando

Pode ser usado a favor de você

Já pensou se acredito e me apego

Não vai ter pra onde correr

Cê não vai, me iludir de graça

Me atiçou, vai ter q dar uma namorada

Se não ta querendo rolo, então não caça

Me atiçou, vai ter q dar uma namorada

