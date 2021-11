Com música de Ronaldinho Gaúcho, Salgadinho e Péricles lançam novo projeto

Ronaldinho Gaúcho é um dos grandes nomes do futebol brasileiro. O ex-jogador, que já foi considerado o melhor do mundo e venceu a Copa do Mundo com o Brasil, está aposentado há alguns anos do esporte. Isso, porém, permitiu que ele enveredasse por outros caminhos, como a música. Em seu canal do Youtube, por exemplo, tem o videoclipe “O Segredo do Feijão”. Agora, ele assina a composição do single “Pra Rotina Voltar (Guerra pra Cura)”, cantado por Salgadinho e Péricles, que será lançado nesta sexta-feira, 26.

A obra, que estará disponível nas plataformas digitais, faz parte do projeto “Casa do Salgado #3 Vol. 2”, realizado por Salgadinho. A canção foi concebida durante o período da pandemia e surgiu como uma maneira de mostrar a esperança por dias melhores. “Compor com o Ronaldinho foi uma das experiências mais divertidas e enriquecedoras da minha vida. O cara foi um craque nos gramados e também bate um bolão com a caneta na mão”, disse o artista em texto divulgado para a imprensa.

O novo trabalho é uma maneira de firmar a parceria com o sambista Péricles. Os dois se conhecem há três décadas e já se apresentaram juntos antes. Há alguns anos, tocaram várias produções musicais antigas dos anos 1990. Vídeo está disponível no Youtube.

O “Casa do Salgado #3 Vol. 2” também conta com participações do Originais do Samba no mashup “Esperanças Perdidas/Filosofia de Quintal/Tragedia no Fundo do Mar/ Cadê Tereza e Do Lado”. A cantora Karinah ainda estará em “Gostoso Veneno”.



