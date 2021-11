Fim do relacionamento? Marido de Ivete Sangalo apaga fotos com cantora

Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, apagou as fotos com a cantora de suas redes sociais; fãs especulam na internet

Os fãs de Ivete Sangalo apontaram uma situação nas redes sociais: o marido da cantora, Daniel Cady, apagou quase todas as fotos com ela de seu perfil no Instagram. A única imagem que ainda está disponível é de outubro de 2018.

A situação fez com que as pessoas começassem a especular se os dois teriam terminado o relacionamento. Além disso, há rumores de que Daniel teria sido visto sem aliança e desacompanhado durante um evento na segunda-feira, 15, de acordo com o colunista Leo Dias, do portal “Metrópoles”.

Daniel Cady e Ivete Sangalo estão juntos há mais de uma década. Os dois começaram um relacionamento em julho de 2008 e passaram a morar juntos. Um ano depois, a cantora teve seu primeiro filho, Marcelo. Os dois se casaram oficialmente em 2011.

O marido da artista é um nutricionista que costuma publicar informações sobre nutrição em suas redes sociais. Ele também tem uma loja de roupas com o objetivo de promover o consumo consciente.



