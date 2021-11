Vídeo: carro de luxo de Roberto Carlos para de funcionar em rua no RJ

Um vídeo do cantor Roberto Carlos, de 80 anos, está circulando nas redes sociais neste domingo, 21 de novembro. Na gravação, o intitulado rei da música brasileira aparece passando por um "perrengue chique" em seu Audi R8 Spyder vermelho, avaliado em R$ 1 milhão O automóvel de luxo parou de funcionar quando o artista o dirigia em uma rua do Rio de Janeiro. Veja vídeo no player abaixo ou clique aqui para assistir no Facebook.

Na internet, diversas especulações sobre o que teria ocasionado o problema no carro do cantor foram levantas, dentre elas o alto valor da gasolina. "Não tá fácil nem para o rei Roberto Carlos. Deu prego de gasolina", escreveu um internauta na legenda do vídeo no Facebook. Nas imagens, o cantor aparece dentro do carro aguardando um funcionário que chegou em poucos minutos para levá-lo para casa.

Outros internautas também aproveitaram a ocasião para satirizar. "Esse é o famoso não tá fácil pra ninguém", disse. "Típico de quem abastece em posto de gasolina que vende produto batizado. Foi economizar, deu ruim", comentou outro.

De acordo com o portal de notícia Em Off, o motivo do carro ter parado foi devido a defeito mecânico. A informação, no entanto, não é confirmada, já que nem Roberto Carlos ou sua assessoria se pronunciaram sobre o ocorrido.

