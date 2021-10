Após término conturbado, Mayra Cardi e Arthur Aguiar estão juntos novamente

Enquanto alguns períodos parecem se resumir em separações, a última quarta (20/10) foi escolhida por alguns casais como o dia para reatar os relacionamentos. Sammy Lee anunciou a volta com Pyong e, durante a noite, foi a vez de Mayra Cardi anunciar que reatou com Arthur Aguiar. Os dois se casaram em 2017 e tiveram uma filha juntos, mas se separaram em 2020, após a empresária anunciar que vivia um relacionamento abusivo.

Através do Instagram, Mayra publicou um vídeo beijando o ator e contou que haviam voltado. O vídeo tem como trilha sonora a canção "Facas", de Bruno & Marrone e Diego & Victor Hugo, e o trecho utilizado dizia: "Você com raiva, me atacando/ E eu só com um beijo dou o troco/ 'Cê sabe que a gente não tem moral/ Pra viver longe um do / Como se duas facas se riscassem procurando o corte/ São dois corações disputando quem é o mais forte".

A empresária chegou a brincar com a situação, escrevendo na legenda: "Entrega aqui todas as amigas que já morderam a língua! Marca todas aqui para passarmos essa vergonha coletiva". Arthur também compartilhou um vídeo em seu perfil, beijando Mayra, e usou como trilha sonora sua música "Para de Brincar Comigo".

Quando informou aos seguidores sobre a separação pela primeira vez, Mayra deu a entender que foi amigável. “Te amo para sempre, mas diferente. As coisas não acabam, as coisas se transformam. Nosso amor continuará sendo amor, mas foi transformado em algo diferente”, disse na ocasião. Meses depois, a empresária decidiu falar a verdade sobre o relacionamento.

Através de um vídeo no Instagram, narrou várias traições e manipulações que havia sofrido durante o relacionamento. Apesar do término polêmico, Mayra chegou a dizer que havia perdoado o ex-marido e que o amava, mas incentivou outras mulheres a saírem de relacionamentos tóxicos.

Em abril deste ano, eles chegaram a reatar o relacionamento e a empresária tinha afirmado que Arthur já não era mais o mesmo homem abusivo que havia visto no casamento. Mesmo assim, dias depois do anúncio, Mayra contou aos seguidores que haviam terminado novamente. Em setembro, o jornalista Leo Dias afirmou que os dois estavam juntos, mas não tinham assumido com medo da reação do público. Agora, a reconciliação é oficial.

