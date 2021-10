TV Globo mantém Mion no Caldeirão em 2022: "O público pediu"

Apesar das mudanças na grade de programação da TV Globo para 2022, Marcos Mion anunciou em suas redes sociais que continuará como apresentador nas tardes de sábado. Segundo a emissora, a decisão foi tomada com base no pedido do próprio público, que aprovou a performance de Mion no Caldeirão, com a ida de Huck ao "Domingão".

"O sonho aconteceu. O sábado à tarde da Globo é nosso! Sou só lágrimas e gratidão! Amo vocês que estão vivendo isso tudo comigo!", escreveu nas redes sociais, onde também compartilhou um vídeo contando a novidade.

O apresentador mostrou a mensagem que recebeu da TV Globo: "Mionzera, não tinha como ser diferente. O público pediu e nós concordamos. Os sábados de 2022 são seus. Vida longa ao Caldeirola", diz o texto. "Vai tomar um café com a Ana Maria para contar para todo mundo. Ela está te esperando", avisou.

Emocionado, Mion declarou que trabalhou muito para que esse dia chegasse. "Sou só gratidão. E renovo meu compromisso de levar alegria, diversão e aquele tanto de loucura que o povo brasileiro precisa agora. Fico feliz que, mesmo com toda festa e recepção surreal que recebi da TV Globo, eles estão me fazendo construir minha carreira lá dentro passo a passo. É a única forma de se criar raízes fortes e confiança sólida. Ainda mais quando o projeto é a longo prazo. Me faltam palavras para explicar o que estou sentindo agora", afirmou.

