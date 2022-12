Jogos amanhã, 2, da Copa do Mundo: horário e onde assistir ao vivo

Hoje, quinta-feira, 1º de dezembro (01/12), a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo continuou decisiva em suas eliminações e classificações para as oitavas de final.



A Bélgica foi a primeira eliminada do dia depois de empatar em 0 a 0 com a Croácia. No mesmo horário, o Marrocos venceu a seleção já eliminada do Canadá por 2 a 1 e garantiu a classificação para as oitavas liderando o grupo F.

Nos jogos da tarde, a Alemanha venceu a Costa Rica por 4 a 2, no entanto, o resultado não foi suficiente e as duas seleções foram eliminadas. Na outra partida, o Japão venceu a Espanha por 2 a 1 e as duas seleções foram classificadas para as oitavas de final no grupo E.

Amanhã, sexta-feira, 2 de dezembro (02/12), quatro jogos serão disputados pela fase de grupos nas chaves G e H da Copa do Mundo 2022. Coreia do Sul, Portugal, Gana, Uruguai, Sérvia, Suíça, Camarões e Brasil jogam.



Copa do Mundo 2022: jogos de amanhã (02/12)

Coreia do Sul x Portugal - 12 horas (horário de Brasília) - SporTV e FIFA+



- 12 horas (horário de Brasília) - SporTV e FIFA+ Gana x Uruguai - 12 horas (horário de Brasília) - Globo, SporTV e FIFA+

- 12 horas (horário de Brasília) - Globo, SporTV e FIFA+ Sérvia x Suíça - 16 horas (horário de Brasília) - SporTV e FIFA+



- 16 horas (horário de Brasília) - SporTV e FIFA+ Camarões x Brasil - 16 horas (horário de Brasília) - Globo, SporTV e FIFA+

Jogos da Copa do Mundo 2022: onde assistir ao vivo?



A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição.

Os grupos da Copa do Mundo 2022



Grupo A:

Catar

Equador

Senegal

Holanda



Grupo B:

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

País de Gales



Grupo C:

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia



Grupo D:

França

Austrália

Dinamarca

Tunísia



Grupo E:

Espanha

Costa Rica

Alemanha

Japão

Grupo F:

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia



Grupo G:

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões



Grupo H:

Portugal

Gana

Uruguai

Coréia do Sul

