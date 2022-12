Japão ganha de virada e se classifica como líder do Grupo E; Espanha também avança

Japão e Espanha estão classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo. De virada, a equipe asiática venceu o elenco europeu por 2 a 1 nesta quinta-feira, 1°, em duelo válido pela terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial de Seleções. Morata abriu o placar para os espanhóis, mas os japoneses construíram a remontada com Doan aos 3 minutos da segunda etapa e Ao Tanaka aos seis minutos.

Com o resultado, o Japão enfrenta a Croácia na próxima fase da competição, em partida que ocorre na próxima segunda-feira, 5, às 12 horas (horário de Brasília). Já a Espanha pega o Marrocos em jogo que acontece na terça, feira, 6, também às 12 horas.

O JOGO — No primeiro tempo, a equipe espanhola dominou boa parte das ações. Logo aos 11 minutos, Morata abriu o placar após assistência de Azpilicueta. Do outro lado do campo, o Japão pouco teve a bola, e até conseguiu chegar na linha de fundo em mais de duas ocasiões, mas sequer conseguiu produzir alguma finalização que assustasse o adversário europeu e foi para o intervalo com a derrota parcial.

Na segunda etapa, a virada foi construída nos minutos iniciais. Doan marcou logo aos três minutos e Tanaka complementou tempos depois. A Espanha ainda teve as principais oportunidades do jogo, mas o Japão apareceu mais no embate se comparado ao primeiro tempo.

As equipes voltam a entrar em campo na próxima semana, pelas oitavas de final do Mundial de seleções.

Croácia e Marrocos estão classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo 2022. Às 12 horas (de Brasília), as duas equipes entraram em campo pela terceira e última rodada da fase de grupos. Croácia e Bélgica empataram em 0 a 0, enquanto o Marrocos bateu o Canadá por 2 a 1.

