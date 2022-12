Copa: Por que os últimos jogos da 1ª fase são no mesmo horário?

O modelo é uma alternativa para evitar possíveis combinações e manipulação de jogos. Terceira rodada da Copa do Mundo 2022 termina nesta sexta-feira, 2

Os jogos da terceira rodada da Copa do Mundo no Qatar são realizados no mesmo horário. A ideia é que os jogos de um mesmo grupo ocorra em horários simultâneos para evitar que as seleções entrem em campo já eliminadas.

Além disso, a técnica impede que as equipes combinem resultados para passar de fase ou derrubar rivais. A separação dos times também influencia, positivamente, no desenvolvimento esportivo dos jogadores durante o jogo.



Por que jogador fica deitado atrás da barreira em falta? ENTENDA

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O modelo de horário segue até sexta, 2, data em que se encerra a fase de grupos da Copa do Mundo 2022. A partir do próximo sábado, 3, as oitavas de final serão disputadas da seguinte forma: dois jogos por dia, um às 12h e outro às 16h.

Jogos no mesmo horário: quando o modelo foi implementado na Copa do Mundo?

A mudança no regulamento dos jogos se deu a partir da Copa do Mundo de 1978. O torneio era dividido em fases e Brasil, Argentina, Polônia e Peru disputavam a vaga na final do Mundial.

A seleção que terminasse em primeiro lugar estaria classificada, no entanto, ao fim da partida, Brasil e Argentina estavam empatados em pontos e a última rodada definiria o finalista.

Suspeita de manipulação na Copa de 1978

A disputa entre Polônia e Brasil estava marcada para o turno da noite. O confronto entre a argentina e o Peru, por sua vez, estava marcado para manhã.

A Fifa decidiu mudar o horário de forma repentina e inverteu a ordem das partidas, ou seja, Brasil e Polônia jogariam de manhã e Argentina e Peru, de tarde.

A Seleção Brasileira venceu a Polônia por 3 a 1, dessa forma, quando a Argentina entrou em campo, estava ciente para chegar à final.

À época houve indícios de que o time peruano havia facilitado a vitória da Argentina, que encerrou o jogo com um placar de 6 a 0.

Com o resultado positivo, a Argentina disputou a final e se consagrou campeã do Mundial pela primeira vez na história do país.

Impedimento anulou gol do Brasil contra Suíça; VEJA REGRA

Sobre o assunto Copa do Mundo 2022: oitavas iniciam neste sábado (03/12); confira

Bola da Copa do Mundo 2022: Conheça Al Rihla

Copa do Mundo 2022: quanto vale a premiação do campeão? Confira

Tags