Marrocos suporta pressão, vence Canadá e se classifica em 1° no Grupo F

Marrocos está nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022. Com gols de Ziyech e Youssef En-Nesyri, a seleção marroquina superou o Canadá por 2 a 1 e se classificou em primeiro lugar no Grupo F; Nayef, contra, diminuiu para os canadenses.

A seleção africana fez dois gols ainda no primeiro tempo, mas complicou a partida após marcar um tento contra antes do fim da primeira etapa. Na volta do intervalo, o Canadá pressionou pelo empate e até acertou uma bola na trave, mas não conseguiu buscar o resultado e encerrou esta edição de Mundial com zero pontos.

Com o resultado, Marrocos aguarda a definição do Grupo E para conhecer o adversário no mata-mata, que será o segundo colocado do grupo.

