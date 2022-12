Brasil: Camisa azul estreia contra Camarões; preço e onde comprar

Diferente de camisas de outras edições da Copa do Mundo, o Brasil inovou ao fabricar a segunda blusa com estampa de onça; veja quanto custa e onde comprar

A segunda camisa da seleção brasileira será inaugurada na partida contra Camarões, nesta sexta-feira, 2, às 16 horas (horário de Brasília).

Nos dois últimos jogos da Copa do Mundo 2022 os atletas brasileiros entraram em campo com a camisa tradicional, que é composta pelas cores verde e amarela. No entanto, a nova camisa da Seleção possui cor predominante azul, e é composta por uma estampa de onça.

De acordo com a CBF, a estampa em animal print é uma homenagem à coragem e cultura do povo brasileiro, que nunca desiste. A inspiração se baseia na beleza e na garra da onça, que é intitulada como o terceiro maior felino do mundo e pode ser vista em quase todos os biomas brasileiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Preço da camisa azul do Brasil e onde comprar

A camisa da Seleção Brasileira é fornecida pela Nike e custa em média R$ 350. Além da camisa, a marca oferece o moletom com o símbolo da Seleção, que equivale a cerca de R$ 500. A adesão dos produtos pode ser feita por meio do site oficial da Nike.

Quando a seleção brasileira adotou a camisa azul?

A camisa azul da Seleção Brasileira passou a ser utilizada como uniforme reserva a partir dos anos 30.

A Seleção chegou a usar a camisa azul durante o torneio Sul-Americano de 1937, e logo após, na Copa de 1938, o Brasil enfrentou a Polônia em Estrasburgo usando o uniforme azul.

No entanto, o uso da roupa azul foi um imprevisto, pois as camisas deveriam ser utilizadas durante os treinos do time.

Sobre o assunto Estádios com ar-condicionado na Copa: como funciona refrigeração

Mascote da Copa do Mundo 2022: conheça o La'eeb

Bola da Copa do Mundo 2022: Conheça Al Rihla

Tags