Alemanha vence Costa Rica por 4 a 2, mas é eliminada da Copa do Mundo

Partida que parecia fácil para os alemães na primeira etapa teve forte enredo com viradas no segundo tempo. Japão e Espanha são os classificados do Grupo E

Alemanha e Costa Rica estão fora da Copa do Mundo. A equipe alemã venceu a Costa Rica por 4 a 2 em um jogo eletrizante nesta quinta-feira, 1°, pela terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial de Seleções, mas o resultado não foi o suficiente pra que o grupo europeu alcançasse a classificação.

Gnaby anotou o único tento dos 45 minutos iniciais, mas a partida pegou fogo na segunda etapa, quando Tejeda e Vargas marcaram para os costarriquenhos. Após os 28 minutos, Havertz alcançou a igualdade no placar e, 12 minutos depois, a virada. Füllkrug complementou o triunfo.

Com o resultado, a Costa Rica também fica fora da próxima fase da competição. No grupo E, os classificados são Japão e Espanha.

Copa do Mundo 2022: resultado dos jogos de hoje, quinta (01/12)

Croácia e Marrocos estão classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo 2022. Às 12 horas (de Brasília), as duas equipes entraram em campo pela terceira e última rodada da fase de grupos. Croácia e Bélgica empataram em 0 a 0, enquanto o Marrocos bateu o Canadá por 2 a 1.

Costa Rica x Alemanha: como foi o jogo

Desde os minutos iniciais, o jogo teve como protagonista a Alemanha, que tinha as principais ações ofensivas do jogo. O único percalço da equipe estava nas finalizações, algo que foi ajustado logo aos 9 minutos, quando Gnabry abriu o placar.

Após o gol marcado, o grupo passou a construir ainda mais oportunidades e ter mais a bola. Aos 36 minutos de partida, com 72% de bola, a Alemanha já havia finalizado oito vezes, com quatro chutes ao gol e os outros para fora ou bloqueado, enquanto a Costa Rica pouco tinha chegado perto do goleiro adversário ou mesmo finalizado. A primeira finalização da equipe costarriquenha, no entanto, apresentou perigo à Alemanha. Após falha de Raum, Fuller tentou de cobertura, mas Neuer mandou a bola para fora.

No segundo tempo, a partida mudou de enredo. Apesar de ainda ter o domínio da posse de bola, a Alemanha apresentou mais espaços à Costa Rica e foi numa dessas que Tejeda deixou tudo igual ao marcar para a equipe costarriquenha aos 13 minutos.

Aos 24 minutos, a virada veio dos pés de Vargas. Após uma bola cruzada para a área, e rebatida no alto, o camisa três disputou bola com o goleiro Neuer em uma esbarrada e levou a melhor, mas a reação alemã veio em seguida. Três minutos depois, Kai Havertz deixou tudo igual. Posteriormente, o camisa 7 voltou a colocar a Alemanha na frente e Füllkrug complementou o marcador nos acréscimos.

Com o resultado, Espanha e Japão são as equipes classificadas para as oitavas de final no Grupo E.

