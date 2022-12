Por que jogador fica deitado atrás da barreira em falta? Entenda

Na estreia da seleção brasileira contra a Sérvia na Copa do Mundo 2022, o jogador Andrija Zivkovic fica deitado atrás da barreira em cobrança de falta, enquanto Neymar está preparado para fazer a cobrança. A cena, ocorrida durante o segundo tempo da partida, virou costume graças a outro craque do Brasil, Ronaldinho Gaúcho.

O brasileiro, ex-jogador do Barcelona e do Flamengo, deixava os goleiros dos times adversários desprevenidos ao cobrar faltas rasteiras por baixo da barreira. Antes de Ronaldinho popularizar sua jogada, era frequente esperar uma bola alta, por isso a barreira adversária saltava.

A estratégia não se limita apenas aos atletas brasileiros. Em partida contra o Barcelona, Marcelo Brozovi, do Internazionale (Inter de Milão), pulou no chão ao perceber que Luis Suárez pretendia chutar rasteiro, bloqueando o lance do uruguaio na Liga dos Campeões da Uefa 2018-2019.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jogador deitado atrás da barreira: lance é comum na Copa do Mundo 2022?



Além da partida entre o Brasil e a Sérvia, o Mundial registrou a tática também durante o empate entre a Croácia e o Marrocos, com placar de 0 a 0.

Assista a gol de Ronaldinho que motivou jogador a ficar deitado atrás da barreira

Com gols de Ronaldinho e Neymar, Flamengo bateu Santos em jogaço de 9 gols. Placar final foi de 5 a 4 para os cariocas. Gol de Ronaldinho por baixo da barreira foi um dos gols. Assista abaixo ou veja direto no YouTube.

Onde assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022?

A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e do serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição de forma integral.

O influencer Casimiro também recebeu os direitos de transmissão para os jogos do Mundial pelo YouTube (CazéTV) e pela Twitch (Casimito).

A própria Federação Internacional de Futebol (Fifa), responsável pela Copa do Mundo, lançou seu streaming gratuito e online para os fãs aproveitarem os jogos em alta resolução, o Fifa Plus (Fifa +).

Copa do Mundo 2022: calendário por fase



Fase de grupos: 20 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia)



20 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia) Oitavas de final: 3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia)



3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia) Quartas de final: 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia)



9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia) Semifinais: 13 e 14 de dezembro



13 e 14 de dezembro Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro



17 de dezembro Final: 18 de dezembro

Copa do Mundo 2022: grupos



Confira a seguir a relação dos grupos da Copa do Mundo de 2022. A Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia, Suíça e Camarões:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda



Catar, Equador, Senegal, Holanda Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales



Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia



Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia Grupo D: França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia



França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia Grupo E: Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão



Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia



Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões



Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

Copa do Mundo 2022: horários dos jogos



Fase de grupos: 7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h)



7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h) Oitavas e quartas: 12h e 16h



12h e 16h Semifinal: 16h



16h Decisão do 3º lugar e final: 12h



Copa do mundo 2022: CURIOSIDADES sobre o Catar

Sobre o assunto Copa do Mundo: trabalhador "folga" nos dias de jogos do Brasil?

Copa do Mundo: Tite aponta os cinco principais rivais do Brasil

Pesquisa aponta que 71% dos brasileiros acreditam no hexa da seleção na Copa do Catar

Tags