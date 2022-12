Algoz do Brasil em 2018, Bélgica empata com a Croácia e é eliminada da Copa

Com empate sem gols com a Croácia, os belgas terminaram em terceiro no grupo F e não conseguiram avançar para o mata-mata do Mundial. Por outro lado, o resultado assegurou os croatas nas oitavas de final

A Bélgica empatou em 0 a 0 com a Croácia e se despediu da Copa do Mundo do Catar de forma precoce. Com o resultado, os belgas terminaram em terceiro no grupo F e não conseguiram avançar para o mata-mata do Mundial.

Por outro lado, o empate assegurou a Croácia nas oitavas de final. Entretanto, os croatas perderam a liderança e avançaram para o mata-mata na segunda colocação do grupo F.

A primeira colocação, surpreendentemente, ficou com a seleção de Marrocos. A equipe africana bateu o Canadá por 2 a 1 na última rodada da fase de grupos, chegou a sete pontos e ultrapassou a Croácia para assumir a liderança.

A Bélgica, que chegou ao Mundial do Catar como a segunda seleção mais bem ranqueada pela Fifa, teve participação decepcionante. Os europeus estavam entre os favoritos da competição. Em 2018, os belgas eliminaram o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo na Rússia e terminou na terceira posição.

