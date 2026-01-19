Palpites Rodada 7 Champions League 2025/26 – Odds e prognósticos

Palpites Rodada 7 Champions League: Real Madrid x Monaco, Inter x Arsenal, Juventus x Benfica e mais. Como apostar? Veja odds e dicas para cada jogo.

A sétima rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26 pode ser decisiva para a definição das equipes que avançam diretamente às oitavas de final e daquelas que terão de disputar os playoffs.

Faltando apenas duas rodadas para o encerramento desta etapa, vários confrontos envolvem times que brigam ponto a ponto por vaga no G8.

Entre os principais jogos da rodada estão Real Madrid x Monaco, Inter de Milão x Arsenal, Juventus x Benfica e Olympique de Marselha x Liverpool. A rodada acontece entre terça (20) e quarta-feira (21), com partidas em diversos países da Europa.

Veja abaixo os principais palpites da rodada 7 da Champions League, com odds, prognósticos e onde assistir.

Resumo - Principais Palpites da Rodada 7 da Champions League 2025/26 e onde assistir

Odds consultadas no dia 13.01.2026

Palpites da Rodada 7 da Champions League 2025/26 - Principais Jogos

Palpite Real Madrid x Monaco - 20.01 - 17h00

>> Dica de aposta: Real Madrid vence e mais de 3.5 gols - 2.10 na bet365



Com grande poder ofensivo do Real Madrid em casa e enfrentando um rival que costuma se expor fora de seus domínios, a tendência é de partida aberta e com placar elástico.

Palpite Inter de Milão x Arsenal - 20.01 - 17h00

>> Dica de aposta: Empate - 3.45 na BetMGM



Com dois times organizados defensivamente e em boa fase, o cenário de divisão de pontos aparece como possibilidade bastante plausível.

Palpite Tottenham x Borussia Dortmund - 20.01 - 17h00

>> Dica de aposta: Gol de Serhou Guirassy - 2.50 na Multibet



O atacante vive boa fase e é a principal referência ofensiva do Dortmund, com alta participação direta em gols da equipe.

Palpite Sporting x PSG - 20.01 - 17h00

>> Dica de aposta: Total de gols entre 2 e 3 - 2.12 na Luvabet



Apesar do favoritismo francês do PSG, o Sporting costuma competir bem em casa, o que pode equilibrar o placar sem transformá-lo em goleada.

Palpite Olympiacos x Bayer Leverkusen - 20.01 - 17h00

>> Dica de aposta: Ambas as equipes marcam Não - 2.20 na Superbet



Com perfil mais cauteloso fora de casa, o Leverkusen tende a priorizar o controle do jogo, reduzindo as chances de gols dos dois lados e reforçando o cenário de ambos marcam não.

Palpite Galatasaray x Atlético de Madrid - 21.01 - 14h45

>> Dica de aposta: Gol de Julián Álvarez - 2.00 na Estrela Bet



O atacante é um dos principais nomes do setor ofensivo colchonero e costuma decidir jogos equilibrados.

Palpite Juventus x Benfica - 21.01 - 17h00

>> Dica de aposta: Vitória da Juventus - 1.95 na F12.bet



Com maior regularidade defensiva e jogando em casa, a Velha Senhora aparece como favorita.

Palpite Olympique de Marselha x Liverpool - 21.01 - 17h00

>> Dica de aposta: Gol de Mohamed Salah - 2.36 na Br4bet



Principal finalizador do Liverpool, o egípcio costuma aparecer bem em jogos grandes fora de casa.

Palpites Liga dos Campeões 25/26: Odds dos outros jogos na BetMGM

Slavia Praga x Barcelona - 21.01 - 17h00

Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise - 21.01 - 17h00

Atalanta x Athletic Bilbao - 21.01 - 17h00

Chelsea x Pafos - 21.01 - 17h00

Newcastle x PSV - 21.01 - 17h00

Glimt x Manchester City - 20.01 - 14h45

Villarreal x Ajax - 20.01 - 17h00

Copenhagen x Napoli - 20.01 - 17h00

Kairat x Club Brugge - 20.01 - 12h30

Qarabag x Eintracht Frankfurt - 21.01 - 14h45

Onde assistir à rodada 7 da Champions League?

No Brasil, os jogos da sétima rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26 serão transmitidos por:

SBT (TV aberta, partidas selecionadas);

TNT (TV por assinatura);

HBO Max (streaming).

Perguntas frequentes - Rodada 7 da Champions League 2025/26

Como funciona a classificação para as oitavas de final?

Os oito primeiros colocados da fase de liga avançam diretamente às oitavas. As equipes entre 9º e 24º disputam os playoffs para definir as outras oito vagas.

Quais são os favoritos ao título da Champions League 2025/26?

Arsenal, Bayern de Munique, Manchester City, PSG e Barcelona aparecem entre os principais candidatos, de acordo com o desempenho recente e as odds de mercado.

Qual clube tem mais títulos da Champions League?

O Real Madrid é o maior campeão da competição, com 15 títulos conquistados ao longo da história.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

