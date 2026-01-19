Palpites Rodada 7 Champions League 2025/26 – Odds e prognósticos

Palpites Rodada 7 Champions League 2025/26 – Odds e prognósticosPalpites Rodada 7 Champions League: Real Madrid x Monaco, Inter x Arsenal, Juventus x Benfica e mais. Como apostar? Veja odds e dicas para cada jogo.
A sétima rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26 pode ser decisiva para a definição das equipes que avançam diretamente às oitavas de final e daquelas que terão de disputar os playoffs.
Faltando apenas duas rodadas para o encerramento desta etapa, vários confrontos envolvem times que brigam ponto a ponto por vaga no G8.
Entre os principais jogos da rodada estão Real Madrid x Monaco, Inter de Milão x Arsenal, Juventus x Benfica e Olympique de Marselha x Liverpool. A rodada acontece entre terça (20) e quarta-feira (21), com partidas em diversos países da Europa.
Veja abaixo os principais palpites da rodada 7 da Champions League, com odds, prognósticos e onde assistir.
Resumo - Principais Palpites da Rodada 7 da Champions League 2025/26 e onde assistir
|Jogo
|Odds
|Palpite
|Onde assistir
|Real Madrid x Monaco
|2.10 na bet365
|Resultado final/Total de Gols - Real Madrid/Mais de 3.5
|TNT, SBT e HBO Max
|Inter de Milão x Arsenal
|3.45 na BetMGM
|Empate
|HBO Max
|Tottenham x Borussia Dortmund
|2.50 na Multibet
|Marcador de gol - Serhou Guirassy
|HBO Max
|Sporting x PSG
|2.12 na Luvabet
|Total de gols - 2 a 3 gols
|Space e HBO Max
|Olympiacos x Bayer Leverkusen
|2.20 na Superbet
|Ambas as equipes marcam - Não
|HBO Max
|Galatasaray x Atlético de Madrid
|2.00 na Estrela Bet
|Marcador de gol - Julián Álvarez
|TNT Sports e HBO Max
|Juventus x Benfica
|1.95 na F12.bet
|Resultado final - Juventus
|HBO Max
|Olympique de Marselha x Liverpool
|2.36 na Br4bet
|Marcador de gol - Mohamed Salah
|Space e HBO Max
Odds consultadas no dia 13.01.2026
Palpites da Rodada 7 da Champions League 2025/26 - Principais Jogos
Palpite Real Madrid x Monaco - 20.01 - 17h00
>> Dica de aposta: Real Madrid vence e mais de 3.5 gols - 2.10 na bet365
Com grande poder ofensivo do Real Madrid em casa e enfrentando um rival que costuma se expor fora de seus domínios, a tendência é de partida aberta e com placar elástico.
Palpite Inter de Milão x Arsenal - 20.01 - 17h00
>> Dica de aposta: Empate - 3.45 na BetMGM
Com dois times organizados defensivamente e em boa fase, o cenário de divisão de pontos aparece como possibilidade bastante plausível.
Palpite Tottenham x Borussia Dortmund - 20.01 - 17h00
>> Dica de aposta: Gol de Serhou Guirassy - 2.50 na Multibet
O atacante vive boa fase e é a principal referência ofensiva do Dortmund, com alta participação direta em gols da equipe.
Palpite Sporting x PSG - 20.01 - 17h00
>> Dica de aposta: Total de gols entre 2 e 3 - 2.12 na Luvabet
Apesar do favoritismo francês do PSG, o Sporting costuma competir bem em casa, o que pode equilibrar o placar sem transformá-lo em goleada.
Palpite Olympiacos x Bayer Leverkusen - 20.01 - 17h00
>> Dica de aposta: Ambas as equipes marcam Não - 2.20 na Superbet
Com perfil mais cauteloso fora de casa, o Leverkusen tende a priorizar o controle do jogo, reduzindo as chances de gols dos dois lados e reforçando o cenário de ambos marcam não.
Palpite Galatasaray x Atlético de Madrid - 21.01 - 14h45
>> Dica de aposta: Gol de Julián Álvarez - 2.00 na Estrela Bet
O atacante é um dos principais nomes do setor ofensivo colchonero e costuma decidir jogos equilibrados.
Palpite Juventus x Benfica - 21.01 - 17h00
>> Dica de aposta: Vitória da Juventus - 1.95 na F12.bet
Com maior regularidade defensiva e jogando em casa, a Velha Senhora aparece como favorita.
Palpite Olympique de Marselha x Liverpool - 21.01 - 17h00
>> Dica de aposta: Gol de Mohamed Salah - 2.36 na Br4bet
Principal finalizador do Liverpool, o egípcio costuma aparecer bem em jogos grandes fora de casa.
Palpites Liga dos Campeões 25/26: Odds dos outros jogos na BetMGM
Slavia Praga x Barcelona - 21.01 - 17h00
Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise - 21.01 - 17h00
Atalanta x Athletic Bilbao - 21.01 - 17h00
Chelsea x Pafos - 21.01 - 17h00
Newcastle x PSV - 21.01 - 17h00
Glimt x Manchester City - 20.01 - 14h45
Villarreal x Ajax - 20.01 - 17h00
Copenhagen x Napoli - 20.01 - 17h00
Kairat x Club Brugge - 20.01 - 12h30
Qarabag x Eintracht Frankfurt - 21.01 - 14h45
Onde assistir à rodada 7 da Champions League?
No Brasil, os jogos da sétima rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26 serão transmitidos por:
SBT (TV aberta, partidas selecionadas);
TNT (TV por assinatura);
HBO Max (streaming).
Perguntas frequentes - Rodada 7 da Champions League 2025/26
Como funciona a classificação para as oitavas de final?
Os oito primeiros colocados da fase de liga avançam diretamente às oitavas. As equipes entre 9º e 24º disputam os playoffs para definir as outras oito vagas.
Quais são os favoritos ao título da Champions League 2025/26?
Arsenal, Bayern de Munique, Manchester City, PSG e Barcelona aparecem entre os principais candidatos, de acordo com o desempenho recente e as odds de mercado.
Qual clube tem mais títulos da Champions League?
O Real Madrid é o maior campeão da competição, com 15 títulos conquistados ao longo da história.
Recado do Autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
