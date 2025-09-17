River Plate x Palmeiras: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite River Plate x Palmeiras: Veja os melhores mercados, as estatísticas e as melhores odds para apostar com confiança na Libertadores

River Plate e Palmeiras se enfrentam pelas quartas de final da Libertadores no dia 17 de setembro de 2025, às 21h30, no Estádio Monumental.



O time da casa chegou a essa fase após eliminar o Libertad, nos pênaltis, em Buenos Aires. Já o Verdão aplicou uma goleada no Universitário, em Lima, e apenas administrou o resultado jogando no Allianz para avançar mais uma vez às quartas.



Confira os principais palpites, as melhores odds da BetMGM, as escalações e as melhores casas de apostas para esse confronto entre brasileiros e argentinos na Libertadores!



Melhores Odds para River Plate x Palmeiras na Libertadores



Essas são as melhores odds para fazer suas apostas em River Plate x Palmeiras nas principais casas de apostas.



Casa de Apostas Vitória do River Plate Empate Vitória do Palmeiras Ambas marcam (sim) Br4Bet 2.42 3.10 3.10 2.08 bet365 2.47 2.95 3.15 2.10 BetMGM 2.48 2.95 3.20 2.00 Esportes da Sorte 2.49 3.00 3.16 2.10 Estrela Bet 2.42 3.10 3.10 2.08

Os 5 melhores palpites para River Plate x Palmeiras



River Plate x Palmeiras se enfrentam pelas quartas de final da Libertadores para alcançarem mais uma vez um posto entre os quatro melhores do continente. Para ajudar você a aposta, trouxe aqui os melhores palpites para Palmeiras x River Plate!



Detalhes dos 5 melhores palpites



Veja os melhores palpites de River Plate x Palmeiras com detalhes!



Palpite 1: Empate anula aposta – River Plate



O time de Marcelo Gallardo é visto como grande favorito em casa, onde não perde desde março, e também pela sua ótima fase na temporada, sem derrotas no campeonato argentino até aqui.



Porém, o Verdão é sempre um time perigoso e por isso que o mercado “empate anula aposta – River” com odds 1,68 na bet365 é um palpite para River Plate x Palmeiras bem interessante e menos arriscado.







Palpite 2: Menos 2,5 Gols



Apesar dos dois times terem feito jogos com gols recentemente, essa tem tudo para ser uma partida com pouca bola na rede, principalmente pela tensão que deverá tomar conta do confronto.



Por isso mesmo, apostar no mercado “menos de 2,5 gols” no jogo me parece uma excelente dica de palpite para River Plate x Palmeiras no primeiro duelo das quartas de final.







Palpite 3: Menos de 5,5 cartões



Apesar de ser um confronto entre brasileiros e argentinos, que costuma sair muitas farpas e confusões, acredito que essa primeira partida das quartas deve ser mais tranquila com os times se controlando mais.



Assim, vejo com um bom palpite para River Plate x Palmeiras a opção do mercado “menos de 5,5 cartões” na partida.







Palpite 4: Mais de 9,5 escanteios



Um número interessante das duas equipes é que elas têm um número alto de escanteios por partida na Libertadores. El Millonario tem uma média de 8,25 cantos por jogo a seu favor.



Já o Verdão tem uma média de 11,87 por partida. Considerando esse número, o mercado “mais de 9,5 escanteios” com odds 1,90 na Br4Bet é uma escolha confiável de palpite para River Plate x Palmeiras.







Palpite 5: Flaco López – Mais de 0,5 chutes a gol



O argentino é um dos jogadores mais importantes do time brasileiro após a volta do Mundial, junto de Vitor Roque, e ele tem tido grande participação nas jogadas ofensivas do Verdão com finalizações à meta adversária.



Como ele deve ser fundamental nos ataques do time de Abel Ferreira em Buenos Aires, a opção “Flaco López – Mais de 0,5 chutes a gol” com odds 1,68 na BetMGM me parece ser um ótimo palpite para River Plate x Palmeiras.







Copa Libertadores 2025



A Libertadores está em sua fase de quartas de final e traz vários confrontos interessantes, incluindo River Plate x Palmeiras, repetindo o confronto de 2021. Naquela ocasião, o time comandado por Abel Ferreira superou o rival e acabaria sendo bicampeão.



E esse vai ser um duelo interessante porque terá dois times em ótima fase na temporada, tanto no torneio sul-americano quanto nos campeonatos locais. O River ainda não perdeu na liga argentina e chegou às quartas de final da Liberta também invicto.



Já o Palmeiras vem de bons resultados no Brasileirão, como a goleada de 4x1 contra o Internacional no último final de semana, e também na Libertadores. Na fase anterior, os paulistas golearam o Universitário, em Lima, por 4x0, ainda no 1º jogo.



Próximas partidas pela Libertadores



River Plate – Vencer em casa para sair em vantagem



O River Plate quer voltar às glórias e conquistar novamente a Libertadores após 7 anos. Aliás, o clube argentino foi o último não brasileiro campeão do torneio em 2018, em uma final contra o rival Boca Juniors.



E a torcida pode ter esperanças, já que o time comandado por Marcelo Gallardo vive uma ótima fase, sem perder em casa desde março. Com isso, o objetivo é ganhar no Monumental para sair com uma boa vantagem e defendê-la no Brasil.



Para conseguir esse resultado, a torcida confia em nomes como Nacho Fernández, Driussi e Giuliano Galoppo, que estão em ótima fase nessa temporada.



Últimos resultados do River Plate



Estudiantes 1 x 2 River Plate;



River Plate 2 x 0 San Martin;



Union Santa Fé 0 x 0 River Plate;



Lanús 1 x 1 River Plate;



River Plate 1 x 1 Libertad.



Palmeiras – Conseguir um bom resultado para decidir em casa



O Palmeiras chegou a sofrer com um momento de instabilidade na temporada, mas não perde faz mais de um mês e conseguiu se restabelecer na luta pelo Brasileirão e pela Libertadores, mas para isso precisa passar por um velho conhecido.



Na fase anterior, o time comandado por Abel Ferreira fez o resultado de classificação logo no 1º jogo, ao golear o Universitário, e depois apenas administrou o empate no Allianz. E é isso que o time quer para essa partida.



A vitória pode vir e para isso a torcida confia em nomes que estão em alta nesse momento, como Lucas Evangelista, Flaco López e o artilheiro Vitor Roque.



Últimos resultados do Palmeiras



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Houve apenas duas partidas entre River Plate x Palmeiras na história e foi justamente pela Libertadores, em 2021. Com uma vitória para cada lado, o Verdão avançou pelo saldo de gols no duelo.



Palmeiras 0 x 2 River Plate - 12/01/2021



River Plate 0 x 3 Palmeiras - 05/01/2021



Escalações das equipes para a Libertadores



Os dois treinadores não devem fazer muitas modificações nos times titulares que têm vencido os jogos mais recentes, exceto por alguma lesão que ocorra. Veja as prováveis escalações de River Plate x Palmeiras.



River Plate



O único desfalque que Marcelo Gallardo deve ter é Gonzalo Montiel, que levou o terceiro amarelo na partida contra o Libertad.



Goleiro: Armani;



Laterais: Bustos, Acuna;



Zagueiros: Martinez Quarta, Rivero;



Meio-campistas: Galoppo, Perez, Nacho Fernandez e Portillo;



Atacantes: Salas e Driussi.



Palmeiras



O técnico Abel Ferreira deve colocar em campo o mesmo time titular que venceu o Internacional pelo Brasileiro no final de semana.



Goleiro: Weverton;



Laterais: Piquerez, Khellven;



Zagueiros: Murilo, Gustavo Gómez;



Meio-campistas: Felipe Anderson, Torres, Lucas Evangelista e Moreno;



Atacantes: Flaco López e Vitor Roque



Estatísticas relevantes para seus palpites



Aqui estão as estatísticas de River Plate x Palmeiras mais importantes para você apostar nessa partida nas melhores casas de apostas:



O River Plate não perde em casa desde março;

Flaco López é o artilheiro do Palmeiras na temporada com 17 gols;

Martinez Quarta recebeu 12 cartões amarelos em 28 jogos;

O jogador com mais assistências no Palmeiras é Raphael Veiga, com 8 passes para gols.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre River Plate x Palmeiras pela Libertadores?



O jogo entre River Plate x Palmeiras pelas quartas de final da Libertadores acontecerá no dia 17 de setembro, no Estádio Monumental, em Buenos Aires. A partida ocorrerá às 21h30, horário de Brasília.



Onde assistir River Plate x Palmeiras?



A partida entre River Plate x Palmeiras terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e do Disney+ (Streaming).



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O River Plate tem um leve favoritismo para essa partida nas principais casas de apostas, mas o Palmeiras pode vir a surpreender.



Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



