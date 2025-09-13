Vélez Sarsfield x Racing: Palpite, Escalação e Onde Assistir

Vélez Sarsfield x Racing - Libertadores - 16/09/2025Palpite Vélez Sarsfield x Racing: Veja os melhores mercados, as estatísticas e as melhores odds da Br4Bet para apostar com confiança na Libertadores
Vélez Sarsfield e Racing fazem um clássico argentino pelas quartas de final da Libertadores no dia 16 de setembro de 2025, às 19 horas, no Estádio José Amalfitani.
O time da casa não perde jogando em seu estádio desde abril e vem de uma fase de vitórias seguidas na temporada. Já La Academia vem de três jogos sem saber o que é vencer como visitante.
Confira os principais palpites, as melhores odds da Br4Bet, escalações e as top casas de apostas para o clássico dos hermanos nas quartas da Liberta!
Os 5 melhores palpites para Vélez Sarsfield x Racing
Racing x Vélez Sarsfield fazem um clássico argentino nas quartas de final da Libertadores em busca de uma vaga entre os quatro melhores da América. Para ajudar você a apostar, trouxe aqui os melhores palpites para Vélez Sarsfield x Racing.
- Vélez Sarsfield – Empate Anula, com odds de 1.78 na Esportes da Sorte
- Menos de 2,5 gols, com odds de 1.51 na bet365
- Racing – Menos de 0,5 gols, com odds de 2.54 na Estrela Bet
- Vélez para qualificar, com odds 2.50 na Br4Bet
- Maher Carrizo – Mais de 0,5 chutes a gol, com odds 1.84 na BetMGM
Detalhes dos 5 melhores palpites
Veja abaixo os detalhes dos 5 melhores palpites para Vélez Sarsfield x Racing!
Palpite 1: Vélez Sarsfield – Empate anula
O Vélez vem invicto em casa desde abril e venceu os quatro últimos jogos disputados no José Amalfitani. Assim, ele é o grande favorito a sair com a vitória do clássico.
>> Aposte com odds de 1.78 na Esportes da Sorte
Porém, para quem quer uma aposta mais segura, apostar no mercado “empate anula” para o time da casa é uma boa dica de palpite em Vélez Sarsfield x Racing com odds 1.78 na Esportes da Sorte.
Palpite 2: Menos de 2,5 gols
Os dois times têm feito jogos com um bom número de gols, principalmente o Vélez quando atua em casa. Apesar disso, sabemos que em um mata-mata de Libertadores tudo muda.
>> Aposte com odds de 1.51 na bet365
E considerando o histórico recente de confrontos entre as duas equipes, o mercado de menos de 2,5 gols bateu quatro dos últimos cinco jogos. Por isso, vejo esse como um bom palpite para Vélez Sarsfield x Racing com odds 1.51 na bet365.
Palpite 3: Racing – Menos de 0,5 gols
Esse deve ser um jogo com um número baixo de gols, ainda mais considerando que o Racing deve se postar atrás para evitar sair do José Amalfitani com um resultado negativo.
>> Aposte com odds de 2.54 na Estrela Bet
Considerando esse fator, acredito que o mercado para o time azul de Avellaneda marcar menos de 0,5 gols é um ótimo palpite para Vélez Sarsfield x Racing e está com odds 2.54 na Estrela Bet.
Palpite 4: Vélez para classificar
O mercado para qualificar já está aberto e é uma ótima oportunidade para você pegar uma odd mais alta para o Vélez passar às semifinais. No momento, o Racing ainda é considerado favorito.
>> Aposte com odds 2.50 na Br4Bet
Mas no caso de uma vitória do time da casa, esse cenário pode mudar para o 2º jogo, então vale a pena o palpite “Vélez para classificar” com odd 2.50 na Br4Bet.
Palpite 5: Maher Carrizo – Mais de 0,5 chutes a gol
O jovem ponta do Vélez é um dos principais nomes do time na temporada e marcou gols em três dos quatro jogos mais recentes da equipe de Liniers.
>> Aposte com odds 1.84 na BetMGM
Portanto, é muito provável que ele esteja sempre participando das ações ofensivas da equipe e vejo o mercado “Maher Carrizo – Mais de 0,5 chutes a gol” com odds 1.84 na BetMGM como um bom palpite para Vélez Sarsfield x Racing.
Outros mercados para apostar em Vélez Sarsfield x Racing
Copa Libertadores 2025
A Libertadores chega à sua fase de quartas de final com confrontos muito interessantes, incluindo confrontos entre brasileiros e argentinos, e um clássico hermano entre Vélez Sarsfield x Racing.
O duelo entre argentinos coloca frente a frente dois times que estão em momentos diferentes da temporada. O Vélez vem de cinco vitórias seguidas e empolga bastante a sua torcida com destaques para Carrizo, Braian Romero e Gordon.
Já o Racing não vem bem e perdeu quatro dos últimos cinco jogos disputados, e esses maus resultados começam a preocupar os torcedores para os confrontos decisivos em busca de uma vaga nas semifinais da Liberta.
Próximas partidas pela Libertadores
- River Plate x Palmeiras –17/09/2025 – 21:30;
- LDU x São Paulo – 18/09/2025 – 19:00;
- Flamengo x Estudiantes – 18/09/2025 – 21:30.
Vélez Sarsfield – Vencer para sair com vantagem de casa
O Vélez quer usar a sua força no José Amalfitani para sair com uma boa vantagem para o confronto de volta em Avellaneda. O time treinado por Schelotto não sabe o que é perder em casa desde abril destse ano.
Com esse bom retrospecto e a excelente fase de seus jogadores de ataque, como Gordon, Carrizo e Braian Romero, o treinador pretender jogar para cima em seu campo e sair com a vitória para ter mais tranquilidade fora de casa.
Antes de enfrentar o Racing pela Libertadores, a equipe do bairro de Liniers ainda visita o Huracán pelo campeonato argentino, mas não será surpresa se o técnico resolver poupar alguns titulares.
Últimos resultados do Vélez Sarsfield
- Vélez Sarsfield 2 x 0 Central Córdoba;
- Vélez Sarsfield 3 x 0 Lanús;
- Godoy Cruz 0 x 2 Vélez Sarsfield;
- Vélez Sarsfield 2 x 0 Fortaleza;
- Vélez Sarsfield 2 x 1 Independiente.
Racing – Empatar fora de casa é um grande resultado
Enquanto para o Vélez a vitória em casa é quase uma obrigação, o Racing vai comemorar muito se conseguir sair do José Amalfitani com um empate, para decidir o jogo no El Cilindro.
O time treinado por Gustavo Costas vem em uma péssima fase e venceu somente três dos 10 últimos jogos disputados desde a volta pós-Mundial. Entre as derrotas está a goleada de 4x1 sofrida para o Argentino Jrs. como visitante.
Para conseguir a vaga às semifinais, a torcida confia em nomes como Almendra e o artilheiro Adrian Martinez, autor dos dois gols que classificaram o Racing para as quartas contra o Peñarol.
Últimos resultados do Racing
- Racing 2 x 3 Unión Santa Fé;
- Argentinos Jrs. 4 x 1 S. Racing;
- Racing 3 x 1 Peñarol;
- Racing 1 x 2 Tigre;
- Peñarol 1 x 0 Racing.
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
Existe um grande histórico de confrontos entre os dois times, mas nas partidas entre Vélez Sarsfield x Racing mais recentes, o time de Avellaneda tem uma leve vantagem e foram poucos gols marcados nesses jogos. Veja abaixo o histórico recente!
- Vélez Sarsfield 1 x 0 Racing - 05/10/2024;
- Racing 2 x 1 Vélez Sarsfield - 17/06/2023;
- Racing 2 x 0 Vélez Sarsfield - 16/06/2022;
- Vélez Sarsfield 0 x 0 Racing - 17/07/2021;
- Vélez Sarsfield 0 x 0 Racing - 16/05/2021.
Escalações das equipes para a Libertadores
Os dois treinadores devem levar a campo praticamente os mesmos times que jogaram nas oitavas de final. Veja as prováveis escalações de Vélez Sarsfield x Racing.
Vélez Sarsfield
O mais provável é que Schelotto mantenha a base que vem jogando e obtendo bons resultados nos jogos mais recentes.
- Goleiro: Marchiori;
- Laterais: Gomez, Gordon;
- Zagueiros: Quiros, Magallan;
- Meio-campistas: Galvan, Bouzat, Aliendro;
- Atacantes: Machuca, Carrizo e Braian Romero.
Racing
O técnico Gustavo Costas também não deve promover tantas mudanças no time titular, mesmo com os resultados negativos nos últimos jogos.
- Goleiro: Arias;
- Laterais: Rojas, Martirena Torres;
- Zagueiros: Colombo, Sosa, Pardo;
- Meio-campistas: Almendra, Nardoni;
- Atacantes: Balboa, Solari e Adrian Martínez.
Estatísticas relevantes para seus palpites
Aqui estão as estatísticas de Vélez Sarsfield x Racing que você precisa conhecer para fazer as suas apostas nas melhores casas:
- O Vélez venceu 7 dos 9 últimos jogos disputados em seu estádio;
- Adrian Martínez é o artilheiro do Racing na temporada com 19 gols em 30 jogos;
- Agustin Bouzat recebeu 12 cartões amarelos em 30 jogos na temporada;
- A média de escanteios do Racing a seu favor é de 5.75 por partida e do Vélez Sarsfield de 5.25 por jogo.
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Vélez Sarsfield x Racing pela Libertadores?
O jogo entre Vélez Sarsfield x Racing, pela Copa Libertadores, acontecerá no dia 16 de setembro, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. A partida será disputada às 19 horas, no horário de Brasília.
Onde assistir Vélez Sarsfield x Racing?
A partida entre Vélez Sarsfield x Racing terá transmissão ao vivo exclusiva do Disney+ (Streaming).
Qual é o time favorito a vencer a partida?
As casas de apostas apontam o Vélez Sarsfield com um leve favoritismo, mas em minha análise, são grandes as chances de vitória do time de Buenos Aires.
Recado do autor
