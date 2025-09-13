Vélez Sarsfield x Racing: Palpite, Escalação e Onde Assistir

Palpite Vélez Sarsfield x Racing: Veja os melhores mercados, as estatísticas e as melhores odds da Br4Bet para apostar com confiança na Libertadores

Vélez Sarsfield e Racing fazem um clássico argentino pelas quartas de final da Libertadores no dia 16 de setembro de 2025, às 19 horas, no Estádio José Amalfitani.



O time da casa não perde jogando em seu estádio desde abril e vem de uma fase de vitórias seguidas na temporada. Já La Academia vem de três jogos sem saber o que é vencer como visitante.



Confira os principais palpites, as melhores odds da Br4Bet, escalações e as top casas de apostas para o clássico dos hermanos nas quartas da Liberta!



Melhores Odds para Vélez Sarsfield x Racing na Libertadores



Aqui estão as melhores odds para fazer seus palpites em Vélez Sarsfield x Racing nas melhores casas de apostas.



Casa de Apostas Vitória do Vélez Sársfield Empate Vitória do Racing Ambas Marcam (Sim) Br4Bet 2.71 2.80 2.90 2.00 bet365 2.65 2.95 2.85 2.01 BetMGM 2.63 3.00 2.95 2.04 Esportes da Sorte 2.68 2.99 2.92 2.01 Estrela Bet 2.71 2.80 2.90 2.00

Os 5 melhores palpites para Vélez Sarsfield x Racing



Racing x Vélez Sarsfield fazem um clássico argentino nas quartas de final da Libertadores em busca de uma vaga entre os quatro melhores da América. Para ajudar você a apostar, trouxe aqui os melhores palpites para Vélez Sarsfield x Racing.



Detalhes dos 5 melhores palpites



Veja abaixo os detalhes dos 5 melhores palpites para Vélez Sarsfield x Racing!



Palpite 1: Vélez Sarsfield – Empate anula



O Vélez vem invicto em casa desde abril e venceu os quatro últimos jogos disputados no José Amalfitani. Assim, ele é o grande favorito a sair com a vitória do clássico.



Porém, para quem quer uma aposta mais segura, apostar no mercado “empate anula” para o time da casa é uma boa dica de palpite em Vélez Sarsfield x Racing com odds 1.78 na Esportes da Sorte.







Palpite 2: Menos de 2,5 gols



Os dois times têm feito jogos com um bom número de gols, principalmente o Vélez quando atua em casa. Apesar disso, sabemos que em um mata-mata de Libertadores tudo muda.



E considerando o histórico recente de confrontos entre as duas equipes, o mercado de menos de 2,5 gols bateu quatro dos últimos cinco jogos. Por isso, vejo esse como um bom palpite para Vélez Sarsfield x Racing com odds 1.51 na bet365.







Palpite 3: Racing – Menos de 0,5 gols



Esse deve ser um jogo com um número baixo de gols, ainda mais considerando que o Racing deve se postar atrás para evitar sair do José Amalfitani com um resultado negativo.



Considerando esse fator, acredito que o mercado para o time azul de Avellaneda marcar menos de 0,5 gols é um ótimo palpite para Vélez Sarsfield x Racing e está com odds 2.54 na Estrela Bet.







Palpite 4: Vélez para classificar



O mercado para qualificar já está aberto e é uma ótima oportunidade para você pegar uma odd mais alta para o Vélez passar às semifinais. No momento, o Racing ainda é considerado favorito.



Mas no caso de uma vitória do time da casa, esse cenário pode mudar para o 2º jogo, então vale a pena o palpite “Vélez para classificar” com odd 2.50 na Br4Bet.







Palpite 5: Maher Carrizo – Mais de 0,5 chutes a gol



O jovem ponta do Vélez é um dos principais nomes do time na temporada e marcou gols em três dos quatro jogos mais recentes da equipe de Liniers.



Portanto, é muito provável que ele esteja sempre participando das ações ofensivas da equipe e vejo o mercado “Maher Carrizo – Mais de 0,5 chutes a gol” com odds 1.84 na BetMGM como um bom palpite para Vélez Sarsfield x Racing.







Copa Libertadores 2025



A Libertadores chega à sua fase de quartas de final com confrontos muito interessantes, incluindo confrontos entre brasileiros e argentinos, e um clássico hermano entre Vélez Sarsfield x Racing.



O duelo entre argentinos coloca frente a frente dois times que estão em momentos diferentes da temporada. O Vélez vem de cinco vitórias seguidas e empolga bastante a sua torcida com destaques para Carrizo, Braian Romero e Gordon.



Já o Racing não vem bem e perdeu quatro dos últimos cinco jogos disputados, e esses maus resultados começam a preocupar os torcedores para os confrontos decisivos em busca de uma vaga nas semifinais da Liberta.



Próximas partidas pela Libertadores



River Plate x Palmeiras –17/09/2025 – 21:30;



LDU x São Paulo – 18/09/2025 – 19:00;



Flamengo x Estudiantes – 18/09/2025 – 21:30.



Vélez Sarsfield – Vencer para sair com vantagem de casa



O Vélez quer usar a sua força no José Amalfitani para sair com uma boa vantagem para o confronto de volta em Avellaneda. O time treinado por Schelotto não sabe o que é perder em casa desde abril destse ano.



Com esse bom retrospecto e a excelente fase de seus jogadores de ataque, como Gordon, Carrizo e Braian Romero, o treinador pretender jogar para cima em seu campo e sair com a vitória para ter mais tranquilidade fora de casa.



Antes de enfrentar o Racing pela Libertadores, a equipe do bairro de Liniers ainda visita o Huracán pelo campeonato argentino, mas não será surpresa se o técnico resolver poupar alguns titulares.



Últimos resultados do Vélez Sarsfield



Vélez Sarsfield 2 x 0 Central Córdoba;



Vélez Sarsfield 3 x 0 Lanús;



Godoy Cruz 0 x 2 Vélez Sarsfield;



Vélez Sarsfield 2 x 0 Fortaleza;



Vélez Sarsfield 2 x 1 Independiente.



Racing – Empatar fora de casa é um grande resultado



Enquanto para o Vélez a vitória em casa é quase uma obrigação, o Racing vai comemorar muito se conseguir sair do José Amalfitani com um empate, para decidir o jogo no El Cilindro.



O time treinado por Gustavo Costas vem em uma péssima fase e venceu somente três dos 10 últimos jogos disputados desde a volta pós-Mundial. Entre as derrotas está a goleada de 4x1 sofrida para o Argentino Jrs. como visitante.



Para conseguir a vaga às semifinais, a torcida confia em nomes como Almendra e o artilheiro Adrian Martinez, autor dos dois gols que classificaram o Racing para as quartas contra o Peñarol.



Últimos resultados do Racing



Racing 2 x 3 Unión Santa Fé;



Argentinos Jrs. 4 x 1 S. Racing;



Racing 3 x 1 Peñarol;



Racing 1 x 2 Tigre;



Peñarol 1 x 0 Racing.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Existe um grande histórico de confrontos entre os dois times, mas nas partidas entre Vélez Sarsfield x Racing mais recentes, o time de Avellaneda tem uma leve vantagem e foram poucos gols marcados nesses jogos. Veja abaixo o histórico recente!



Vélez Sarsfield 1 x 0 Racing - 05/10/2024;



Racing 2 x 1 Vélez Sarsfield - 17/06/2023;



Racing 2 x 0 Vélez Sarsfield - 16/06/2022;



Vélez Sarsfield 0 x 0 Racing - 17/07/2021;



Vélez Sarsfield 0 x 0 Racing - 16/05/2021.



Escalações das equipes para a Libertadores



Os dois treinadores devem levar a campo praticamente os mesmos times que jogaram nas oitavas de final. Veja as prováveis escalações de Vélez Sarsfield x Racing.



Vélez Sarsfield



O mais provável é que Schelotto mantenha a base que vem jogando e obtendo bons resultados nos jogos mais recentes.



Goleiro: Marchiori;



Laterais: Gomez, Gordon;



Zagueiros: Quiros, Magallan;



Meio-campistas: Galvan, Bouzat, Aliendro;



Atacantes: Machuca, Carrizo e Braian Romero.



Racing



O técnico Gustavo Costas também não deve promover tantas mudanças no time titular, mesmo com os resultados negativos nos últimos jogos.



Goleiro: Arias;



Laterais: Rojas, Martirena Torres;



Zagueiros: Colombo, Sosa, Pardo;



Meio-campistas: Almendra, Nardoni;



Atacantes: Balboa, Solari e Adrian Martínez.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Aqui estão as estatísticas de Vélez Sarsfield x Racing que você precisa conhecer para fazer as suas apostas nas melhores casas:



O Vélez venceu 7 dos 9 últimos jogos disputados em seu estádio;

Adrian Martínez é o artilheiro do Racing na temporada com 19 gols em 30 jogos;

Agustin Bouzat recebeu 12 cartões amarelos em 30 jogos na temporada;

A média de escanteios do Racing a seu favor é de 5.75 por partida e do Vélez Sarsfield de 5.25 por jogo.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Vélez Sarsfield x Racing pela Libertadores?



O jogo entre Vélez Sarsfield x Racing, pela Copa Libertadores, acontecerá no dia 16 de setembro, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. A partida será disputada às 19 horas, no horário de Brasília.



Onde assistir Vélez Sarsfield x Racing?



A partida entre Vélez Sarsfield x Racing terá transmissão ao vivo exclusiva do Disney+ (Streaming).



Qual é o time favorito a vencer a partida?



As casas de apostas apontam o Vélez Sarsfield com um leve favoritismo, mas em minha análise, são grandes as chances de vitória do time de Buenos Aires.



Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



