Palpite Real Madrid x Barcelona: Previsão, Dicas e Escalação

Real Madrid e Barcelona fazem um duelo de líderes na La Liga no próximo dia 26 de outubro de 2025, pela 10ª rodada da La Liga. A partida será disputada no Santiago Bernabéu, em Madrid, às 12h15, horário de Brasília.



Os Merengues querem vencer para disparar de vez na liderança, podendo abrir 5 pontos de vantagem para os rivais. Já o Barça quer o triunfo para retomar a 1ª posição na tabela.



Confira os principais palpites, as melhores odds na Br4Bet, as prováveis escalações e os melhores sites de apostas para o maior clássico espanhol na La Liga.



Melhores Odds para Real Madrid x Barcelona no Campeonato Espanhol



Acompanhe abaixo as melhores odds para fazer os seus palpites em Real Madrid x Barcelona pelo Campeonato Espanhol.



Casa de Apostas Vitória do Real Madrid Empate Vitória do Barcelona Ambas Marcam (Sim) Br4Bet 2.00 3.80 3.25 1.32 BetMGM 2.07 4.00 3.20 1.34 Estrela Bet 2.00 3.80 3.14 1.32 bet365 2.00 3.80 3.40 1.33 Superbet 2.05 3.90 3.30 1.33

Os 5 melhores palpites para Real Madrid x Barcelona



Real Madrid x Barcelona duelam no clássico espanhol pela 10ª rodada da La Liga. Confira a seguir os melhores palpites para Real Madrid x Barcelona nos principais sites de apostas.



Detalhes dos 5 melhores palpites



Agora é hora de saber mais sobre os detalhes dos principais palpites para Real Madrid x Barcelona.



Palpite 1: Mais de 3.5 gols no jogo



Os duelos mais recentes entre os Galácticos e os Blaugranas têm sido marcados por muitos gols. Nos quatro últimos clássicos, todos terminam com 4 ou mais gols.



Assim, vejo como uma ótima dica de palpite para Real Madrid x Barcelona o mercado “mais de 3.5 gols no jogo”, que tem ótimas odds na Superbet.







Palpite 2: Empate ou Barcelona



Comparando os resultados mais recentes do “El Clássico”, também dá para perceber como o Barça vem sendo superior ao rival, com 7 vitórias contra 3 dos Merengues nos 10 últimos jogos.



Mesmo o jogo sendo no Santiago Bernabéu, acredito que o time de Hans Flick possa sair com pelo menos um empate e o mercado de dupla chance me parece uma escolha confiável de palpite para Real Madrid x Barcelona.







Palpite 3: Kylian Mbappé – Mais de 1,5 chutes a gol



O atacante francês está em um bom momento na temporada até aqui e tem marcado gols contra o maior rival quando se enfrentam.



Acreditando que o Real vai para cima em busca da vitória e que Mbappé será muito acionado, gosto do mercado “Kylian Mbappé – Mais de 1,5 chutes a gol” como palpite para Real Madrid x Barcelona.







Palpite 4: Vini Jr. – Gol ou Assistência



O atacante brasileiro recuperou a boa fase e vem sendo importante não só no time Merengue, mas também elogiado na seleção na última Data-Fifa.



E é muito provável que ele esteja envolvido em um lance de gol, como tem acontecido nos últimos jogos. Por isso, o mercado “Vini Jr. – Gol ou Assistência” com odds de 1.66 na bet365 é um bom palpite para Real Madrid x Barcelona.







Palpite 5: Real Madrid – Handicap 0.0



O time comandado por Xabi Alonso não perdeu em casa nessa temporada, vindo de cinco vitórias em cinco jogos, e após a derrota do Barça como visitante contra o Sevilla, dá para ficar de olho em um bom resultado dos Merengues.



Portanto, vejo o mercado “Real Madrid – Handicap 0.0” como um palpite de segurança, já que em caso de empate a aposta é devolvida, e você só perde se o Barça sair com a vitória.







Outros mercados para apostar em Real Madrid x Barcelona







Estatísticas relevantes sobre o confronto



Veja algumas das estatísticas de Real Madrid x Barcelona que são bem relevantes e vale a pena conhecer para apostar nesse jogo e nas melhores casas de apostas.

Estatística Real Madrid Barcelona Média Geral Gols por jogo 2.45 2.77 2.61 xG (gols esperados) 2.28 1.99 2.13 Escanteios 5.45 6.5 5.97 Cartões (am./verm.) 1.82

1.67 1.74

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O Barça vem dominando seu rival nos confrontos mais recentes. Veja o histórico das últimas partidas entre Real Madrid x Barcelona.



Barcelona 4 x 3 Real Madrid - Campeonato Espanhol;



Barcelona 2 x 2 Real Madrid – Copa do Rey;



Real Madrid 2 x 5 Barcelona – Supercopa da Espanha;



Real Madrid 0 x 4 Barcelona - Campeonato Espanhol;



Barcelona 2 x 1 Real Madrid – Amistoso.



Escalações das equipes para o Campeonato Espanhol



Os dois treinadores não têm ausências por conta de suspensões por cartão e não há novos problemas de lesões, então eles devem lançar o que há de melhor em campo.



Veja as prováveis escalações de Real Madrid x Barcelona neste duelo decisivo de futebol.



Real Madrid



O técnico espanhol deseja sua primeira vitória sobre o maior rival logo no El Clássico de estreia e por isso deve colocar o melhor time para jogar:



Goleiro: Courtois;



Laterais: Carreras, Valverde;



Zagueiros: Asêncio, Éder Militão;



Meias: Tchouameni, Camavinga e Guller;



Atacantes: Mastantuono, Vinicius Jr. e Mbappé.



Barcelona



O experiente treinador alemão deseja vencer mais uma contra o esquadrão Merengue e deve usar seus melhores jogadores para este duelo:



Goleiro: Szczesny;



Laterais: Balde, Kounde;



Zagueiros: Garcia, Cubarsi;



Meias: Pedri, Casado, Fernandez;



Atacantes: Lopez, Yamal e Rashford.



Momento dos Times



Real Madrid – Vencer para disparar na liderança



O time de Xabi Alonso lidera a La Liga por 2 pontos e conseguiu uma vitória dramática no final contra o Getafe, fora de casa, na rodada passada. Antes de enfrentar o rival Barça, os Merengues ainda jogam em casa contra a Juve pela Champions.



O grande destaque da equipe até aqui é Mbappé, autor de 10 gols em nove jogos do Campeonato Espanhol e de cinco tentos em duas partidas da Liga dos Campeões. Além disso, outros nomes vêm encantando os torcedores.



Vinicius Jr. vem recuperando a boa fase, enquanto Franco Mastantuono, que chegou nesta temporada, já é um destaque do time titular. Não à toa, o Real está invicto no Bernabéu até o momento.



Últimos resultados do Real Madrid



Getafe 0 x 1 Real Madrid - Campeonato Espanhol;



Real Madrid 3 x 1 Villarreal - Campeonato Espanhol;



Kairat Almaty 0 x 5 Real Madrid – Champions League;



Atlético de Madrid 5 x 2 Real Madrid – Campeonato Espanhol;



Levante 1 x 4 Real Madrid - Campeonato Espanhol.



Barcelona – Ganhar para recuperar a liderança



O Barça segue de perto o maior rival na luta por mais um título espanhol e a vitória não só é fundamental para reassumir a liderança da La Liga, mas para evitar uma derrota que poderia deixar o Real cinco pontos à frente na tabela.



É claro que existem algumas lesões sentidas no time, como Lewandowski, Gavi e Raphinha, mas o time tem se saído bem mesmo com os reservas que entraram em seus lugares.



Após duas derrotas para PSG, pela Champions, e a goleada para o Sevilla, no espanhol, o time de Hans Flick voltou a vencer contra o Girona e conta com nomes como Yamal, Lopez e Rashford para buscar os 3 pontos em Madrid.



Últimos resultados do Barcelona



Barcelona 2 x 1 Girona - Campeonato Espanhol;



Sevilla 4 x 1 Barcelona - Campeonato Espanhol;



Barcelona 1 x 2 PSG - Champions;



Barcelona 2 x 1 Real Sociedad - Campeonato Espanhol;



Oviedo 1 x 3 Barcelona - Campeonato Espanhol.



Classificação e Próximos Jogos do Campeonato Espanhol



O Campeonato Espanhol está chegando à 10ª rodada, mas já está claro que essa será mais uma temporada na qual os dois rivais vão lutar pelo título mais uma vez.



Após duas derrotas seguidas, o Barcelona venceu na última rodada e não deixou o Real desgarrar na liderança, por isso que uma vitória para qualquer um dos lados será fundamental nesse início da caminhada pelo título.



Tabela atualizada do Campeonato







Próximas partidas do Campeonato Espanhol



Real Sociedad x Sevilla – 24/10/2025 – 16:00;



Girona x R. Oviedo – 25/10/2025 – 09:00;



Espanyol x Elche – 25/10/2025 – 11:15;



Athletic Bilbao x Getafe – 25/10/2025 – 13:30;



Valencia x Villarreal – 25/10/2025 – 16:00;



Mallorca x Levante – 26/10/2025 – 10:00;



Osasuna x Celta de Vigo – 26/10/2025 – 14:30;



Rayo Vallecano x Alavés – 26/10/2025 – 17:00;



Bétis x Atlético de Madrid – 27/10/2025 – 17:00;



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Real Madrid x Barcelona pelo Campeonato Espanhol?



O El Clássico entre Real Madrid x Barcelona ocorrerá no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, no dia 26 de outubro, às 12h15, no horário de Brasília.



Quem é o favorito a vencer?



O Real Madrid tem o favoritismo para vencer em casa nos principais sites de apostas, apesar de que no retrospecto recente do clássico o Barcelona vem melhor.



Quantos gols deve ter o jogo?



Os últimos clássicos entre os dois maiores times da Espanha têm saído com um bom número de gols, acima de 3,5 por partida.

